Az iPhone is Budapesten forgatott, fél Hollywood után (VIDEÓ)

Nyitókép: Youtube

A 444 arról ír, hogy hétfő este mutatta be az Apple az új telefonjait a nagyközönségnek. Az iPhone 16-os készülék funkcióit a klasszikus prezentációs bemutató mellett igyekeztek pár perces zenés-táncos videóban is megmutatták „a trendérzékeny fiataloknak”.

A film az Astorián indít, majd a kamera a Rákóczi úton végigszáguldva, a Blahát Margit híddá varázsolva bekanyarodik egy képzeletbeli autómosóba a Külügyminisztérium épülete mellett.

Az operatőr továbbrobog, és meg sem áll egészen a II. János Pál Pápa térig, ahol a mozgólépcsőn lecsúszva érkeztünk meg a peronon várakozó utazóközönséghez. Itt angolra cserélték a feliratokat, írják, a Keleti pályaudvar helyett az Union Station lehet a 4-es metró végállomása.

Hangsúlyozzák: az idei iPhone-ok legnagyobb újdonsága az Apple Intelligence, vagyis a szoftverbe integrált mesterséges intelligenciás eszközök. Ai kiderül, hogy már generálhatunk is magunknak új emojikat. A metróalagúton végig szaladva megérkezünk a Nádor utcai Hilda étterembe, megismerhetjük az iPhone 16 legújabb gombját, amivel a kamerát is tudjuk irányítani, egyszerre fényképezni, mélységélességet állítani, és zoomolni is.

A Hősök teréhez érkezünk, ahol egy újabb amatőr fotós életébe kapunk betekintést. Ő a Városligeti-tó partján prezentálja az új Apple teló makrofotós képességeit, békákat fotózva.

A Múzeumkertben egy kutyasétáltató lány elejti a mobilját, de az iPhone persze ezt is kibírja. Rákanyarodunk a Kiskörútra, de mégis egy Váci úti irodaház előtt kötünk ki, majd újra a föld alatt találjuk magunkat, a 4-es metró már száguld a Keleti pályaudvar Union Station felé, írja a 444. „Főszereplőnk azzal prezentálja az új iPhone hosszú üzemidejét, hogy megnéz egy fél Jason Bourne filmet, és csak 1%-ot merül a telója. Azt csak mi tudhatjuk, hogy az egész metróvonal nagyjából 15 perc alatt végigutazható” – teszik hozzá.

Az Apple közben helyettünk is elképzelte,

milyen lehetne Rákosrendező a Mini-Dubajjal,

ahogy az Árpád híd, a Duna Aréna és XIII. kerületi irodaházak felé tornyosul egy óriási felhőkarcoló-negyed, írják.

Az új készülékek szeptember 20-án jelennek meg Magyarországon.

Íme, a videó: