A nagy repohár-biznisz: lehúzás vagy környezetvédelem?

A repohár több mint egy évtizeddel ezelőtti bevezetése az egyik legnépszerűbb zöld újítás volt az egyszer használatos műanyagok visszaszorításának területén. A repohár, vagyis az újratölthető, visszaváltható poharak széles körben való felhasználása jelentős mértékben csökkentheti a környezetszennyezést. Megnéztük, hogyan kezelik a „repohárbizniszt” a kisebb kávézók, a legnagyobb budapesti szórakozóhely és a legnagyobb hazai fesztivál.

Azt a lehetőséget, hogy semmit ne kapjanak vissza a látogatók a repohár megvásárlása után, semmivel nem lehet védeni – válaszolta megkeresésünkre Dominus Ákos, a Sziget fenntarthatósági menedzsere. Hozzátette, ez egy kizárólag Magyarországon elterjedt eljárásrend volt, nem tud róla, hogy más országban lett volna ilyen megoldás. Mostanra már szerencsére teljesen nyilvánvaló, hogy az a repohár, ami nem váltható pénzre, nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem látja el a környezetterhelés-csökkentési funkcióját.

Felidézte, hogy az első repoharak 2007-2008 körül jelentek meg a fesztiválokon, viszont jött a 2008-2009-es pénzügyi válság, ez pedig visszavetette a fejlődést, mert a szponzorok – legtöbb esetben az italgyártók – kihátráltak a projektből a kedvezőtlen gazdasági környezet miatt. 2015 körül tudták újra szélesebb körben bevezetni a repohár rendszert.

A kisebb helyek önállóan oldják meg a repoharat

Amikor egy 7. kerületi önkormányzati rendelet bevonta az egyszer használatos műanyagot, utánanéztünk a piacon, milyen lehetőségek vannak – mesélte Kárpáti Miklós, a Hivatal Kávézó egyik tulajdonosa. Mint mondta, találtak is egy gyártót, melytől azóta is rendelik a műanyag poharakat. Elvitelre ebbe adják az italokat, 350 forintot számolnak fel érte, ám aki visszahozza, visszakapja a teljes árat. Ahogy körbekérdeztünk a környéken, több másik kisebb kocsma, kávézó is hasonlóan jár el, ahogy a Madách téri vendéglátó egység.

A Sziget saját rendszert épített

A Sziget repohár rendszerének célja, hogy mindenki csak egy poharat használjon. Ennek keretében a repoharat többszöri fogyasztásra vásárolja a felhasználó, amelyet megtarthat, ha nem szeretné használni egy tokenért cserében leadhatja (0,33-as és 0,5-ös pohárért 1 token jár, míg 2 db feles pohárért 1 token), a tokent a fesztivál alatt új pohárra tudja váltani bármikor. A pohár díja 800 forint, a feles poháré pedig 400 forint. Az üres és sértetlen 0,33-as és 0,5-ös repoharat visszaválthatod a pohár ikonnal ellátott Green Sziget Pontokon 400 forintra (egyszerre maximum kettőt). A token és a feles pohár nem váltható vissza pénzre, valamint a korábbi Sziget események poharai idei poharakra át nem válthatóak. A Sziget City Centerben jótékony célra is fel lehet ajánlani a fesztivál végén.