Üzenetváltás bizonyíthatja: Magyar Péter a feleségére hivatkozva követelhetett VIP egészségügyi ellátást

Takács a válaszában azt is kifejti: a részleget 2007-ben hozták létre, azóta gyakorlatilag változatlan formában működik, az eredeti, immár közel 20 éves bútorzattal. Az itt elhelyezett betegeket ugyanazok az orvosok látják el, akik a területi betegeket – a gyakorlottságuk miatt is fontos, hogy nem emelik ki őket a hétköznapi betegellátásból –, ugyanabban a műtőben operálják őket a kórház kiváló dolgozói, mint például a 13. kerületi lakosokat. Sőt, még ugyanazt a kórházi kosztot is kapják, mint bármelyik másik beteg, aki a Honvédkórházban gyógyul.

Ezt ugye nehéz VIP-ellátásként beállítani?”

– szegezte a kérdést Magyarnak.

„Tájékoztatásul közlöm még, hogy – veled ellentétben – én a területileg illetékes kórházba járok. Ez esetemben a Szent János Kórház. Legutóbb 2021 novemberében feküdtem bent a COVID-intenzív osztályon, ahol egyébként egy kínai gyártmányú lélegeztetőgéppel tartottak életben az ott dolgozó kollégák, akiknek ezért életem végéig hálás leszek” – fogalmazott.

Magyar erre egy live-ban később elismerte, hogy valóban járt ezen az általa VIP-nek nevezett részlegen.