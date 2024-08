Tranzit: a hit nem magánügy, a Biblia alapján ki lehet szűrni a torz pszichológiai irányzatokat

Mártí Zoltán rámutatott: Jézus világosan mondja, hogy „én vagyok az út, az igazság és az élet”, nem azt mondja, hogy „az egyik út vagyok”, vagy hogy „féligazság vagyok”. Mártí vonzóbbnak tartja XVI. Benedek azon vízióját, hogy kis egyház lesz, de az igaz egyház lesz, mint a „svédasztalos egyházképet”. A Biblia tanításához képest egy hanyatló keresztény társadalom vagyunk.

Tapolyai szerint van itthon egy mélyhitű, kritikusan gondolkodó kereszténység, ami „nagyon frankó”. Ő – mint mondta – az üldözött egyházban nőtt fel a kommunizmus alatt, ami megőrző-önfenntartó-védekező kereszténység volt. Ő lát ma egy aktív keresztény réteget, s szerinte nagyon sokan keresők a mai magyar társadalomban. Szerinte Magyarország „felszántott talaj, ami jó”. Abba még életet lehet vetni. Sok istenkereső fiatallal találkozik, meg olyanokkal, akiknek senki nem beszélt Istenről, és szeretnék, ha valaki beszélne nekik.

Vajon nem új papságként tűnnek fel a pszichológusok?

– tette fel a kérdést Máthé Zsuzsa. Tapolyai szerint ez részben azért van, mert a papság elhanyagolta a feladatát. Az érett hitnek vonása az, hogy kritikusan gondolkozik, és ezt fel meri vállalni – a bátorság pedig nem agresszió. Emlékeztetett: Pál apostol azt mondja, most már felnőtt eledelt kell ennünk, ami rágós. Sem a szégyenteológia, sem a gazdagságteológia nem célra vezető.

Mártí Zoltán szerint a fiataloknak „döbbenetes mennyiségű kérdése van”, amire választ fognak kapni, a kérdés az, hogy kitől: hívő emberektől vagy másoktól. Hozzátette: ha a Blaha Lujza téren megkérdeznénk az embereket, hogy van-e Isten, sokféle választ kapnánk, de azt senki nem válaszolná, hogy nem érdekli a kérdés.

Tapolyai Emőke szerint

aki ismeri az Igét, azaz a Bibliát, az ki tudja szűrni a torz pszichológiai irányzatokat

– s itt a Teremtés könyvétől a Jelenések könyvéig érti, azaz az egész Bibliára gondol, Ószövetséggel és Újszövetséggel.

Az érzelem és értelem is „elképesztően” megvan a Bibliában – szögezte le a 777 főszerkesztője. Krisztus nem egy érzelemmentes valaki. De fontos az értelem is, fontos a teológia, mert értelem nélkül nehéz levezetni bármit is, érzelem nélkül meg nincs irgalom.