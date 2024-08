Nyitókép: MTI/Veres Nándor

„Elsősorban a beszéd bevezető részében elhangzott világpolitikai kitekintésre kell tennem néhány észrevételt. Továbbá ki szeretnék térni arra is, ami a beszédből kimaradt, és hogy miért gondolom alapvetően tévesnek a magyar kormányfő végkövetkeztetését, különösen a Kelet elsöprő sikerét illető vízióját. A magyar miniszterelnök a tusványosi előadásait láthatóan többnek szánja az aktuális politikai időszak irányvonalainak meghatározásánál, vagy annál, hogy pár kommunikációs gumicsontot dobjon a közéletre éhes nyilvánosság elé. Éppen ezért sosem tartottam kielégítőnek, hogy az itt elhangzott »világpolitikai tervekre« és kormányfői elemzésekre leegyszerűsítő közleményekkel reagáljon az ellenzék.

Nem mintha egyetértenék Orbán Viktor szavaival, sőt, rengeteg vitám van az általa elmondott gondolatokkal. Jó pár éve személyesen megyek el Tusványosra, a táborban fiatalokkal beszélgetve, a színpadon – időnként élesen vitázva – fejtem ki a véleményemet hazánkról és a nemzetközi folyamatokról.

Elsőként említeném a magyar kormánynak az Egyesült Államok elnökválasztásában elfoglalt pozícióját, ugyanis a kabinet mindent Donald Trump újbóli elnökségére tesz fel, miközben az ilyen túlzott elköteleződésnek könnyen vesztese lehet hazánk, de akár a régió is. Donald Trump külpolitikája izolacionista. Deklaráltan le akar számolni a világ békefenntartója szereppel. Pedig az elmúlt évtizedekben nemzetközi fegyveres konfliktusok tucatjában volt aktív fél közvetlenül, vagy közvetve az Egyesült Államok. Magyarországról nézve az is fontos lehet, ha nem csupán az előnyöket vesszük észre, hanem beszélünk az amerikai hátterű globális tőke által okozott hátrányokról is. Persze régiónk ma demokratikusabb és élhetőbb, mint a második világháborút követő évtizedekben, hiszen szinte minden állam a NATO-tagja, ami garantálja biztonságunkat és területi integritásunkat. De vajon mi történne, ha Donald Trump elnökként valóban képes lenne csökkenteni Amerika befolyását és visszább vonulna a NATO-ból? Miként reagálna erre a nyugati határait jelenleg is fegyveres erővel kitoló Oroszország?”