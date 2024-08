Mostantól lesz olcsóbb a nyaralás: ezek az igazán pénztárcabarát helyek, ha megnézné a tengert

Nyitókép: Jean ISENMANN / ONLY WORLD / Only France via AFP

Lassan ráfordulunk a nyár utolsó szakaszára, jönnek a last minute utak, ahol jellemzően már sokkal barátságosabb áron lehet szállást foglalni, mint mondjuk a főszezonban. A hazai családok életében örök dilemma az, mi legyen a végső desztináció, a Balaton vagy esetleg valamelyik tengerpart. A legközelebbi tengerpart ügyében három úti cél jöhet szóba: Horvátország, Szlovénia és Olaszország, ezek átlagosan 5-6 órás autóúttal érhetők el, azoknak sem kell aggódniuk, akik elektromos autóval indulnának el, ugyanis ezek a szakaszok jellemzően bőségesen el vannak látva töltőhálózattal.

A Horvát Idegenforgalmi Közösség kutatásából kiderült, szomszédunkban rekordévre számítanak, ugyanis a 2024-es év első felében már rekordot döntöttek: 28,1 millió vendégéjszaka realizálódott az első hat hónapban, ami hatszázalékos növekedésnek felel meg.

A magyarok körében is szakadatlan a népszerűség, ugyanis június végéig 170 ezer honfitársunk látogatott Horvátországba, ami ötszázalékos növekedést jelent, ráadásul tovább is voltunk szomszédunknál, összesen 630 ezer vendégéjszakát töltöttünk Horvátországban, ami egyszázalékos emelkedés. Arról nem is beszélve, hogy majdnem 25 százalékkal több bevétele volt a horvát turisztikai szektornak, mint tavaly, amikor is rekordot döntöttek.

Jó, de hova?

Ha az elsődleges szempont a költséghatékonyság, akkor érdemes minél közelebbi desztinációt választani, a legközelebb Rijeka, magyar nevén Fiume van, amely alig ötszáz kilométerre található Budapesttől és gyakorlatilag végig autópályán lehet közlekedni, ráadásul Horvátország schengeni csatlakozásával már útlevél-ellenőrzés sincs a határon, így még gyorsabb az áthaladás. Ugyanakkor érdemes elkerülni a csúcsidőszakot, megéri kora reggel vagy délután indulni Magyarországról, így elkerülve a sokszor több órás dugókat a horvát autópályán, amelyeket leginkább a útdíjfizető-kapuk okoznak.

A legnépszerűbb célok között szerepel az Isztria túloldalán fekvő Rovinj, Pula és Porec is, ám itt jellemzően már drágábbak a szállások. Sokan választják a Krk, valamint a Rab-szigetet. Az Utipakk gyermekbarát helyek közül elsősorban Crikvenicát és Medulint javasolja.