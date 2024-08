Íme néhány jó tanács azoknak a felnőtteknek, akik még mindig hisznek az ellenzéki messiásban, eme mitikus lényben, így készülj fel a következő mintegy 600 napban!

HOZZ TÖMJÉNT!

Vagy inkább ne, hiszen az öntömjén már így is túl tömény, inkább egy jéghideg dobozos sört pattints, akkor indulhat a rendszerváltás. Érdemes volna pótnadrággal is készülni, ha reped a csőnaci, elég gáz, mert úgy már ami befolyik, az rögtön kifolyik. Maradjunk annyiban, hogy nem csak a Tisza áradhat.

KEZDŐDHET AZ EDZÉS!

A fedett pályás síkrészegedésben már az olimpiai megnyitó előtt érmet szerzett a Magyar csapat, a Brüsszeli isiász-központban Junker ex-bizottsági elnök már készíti a helyet a hírességek csarnokában.

Edzeni azonban mégsem erre szükséges, bár a lelkes híveknek mintegy megelőző módon akár ajánlatos is lehet, helyette Hámori Lucától érdemes tanulni, miképpen kell felvenni a harcot kissé képlékeny ellenfelünkkel. Fekete övet használóval van ugyanis dolgunk, valódi szerencse azonban, hogy utána olvashatunk a küzdősportoknak– legalábbis ha egy ellentmondás után két fül mellé célzott könyv között van még lehetőség lapozni.

KELLENEK A HAVEROK

Igen, én is Ferire és Gelgőre gondoltam, csak előtte még egy kis vérfrissítés. Előbbit ő maga, utóbbit a villamos csapta el túl sokszor, szóval kellenek olyan haverok, akik másokat csapnak el. Vagy B-opcióként eltörnek ezt-azt. Mondjuk ujjakat.

Ha esetleg mégsem lenne ki a csapat, akkor olyan természetesen fordul a baloldal Gyurcsányhoz, ahogy a britek indítanak háborút, ha nincs ki az asztaltársaság a bridzshez. Az Ötkertben begyakorolt termékenységi tánc most Kariferiék körül zajlik– a különbség, hogy most éppen van erre fogadókészség is, ellentétben az említett szórakozóhely közönségével.”