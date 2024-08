Meghátrált Puzsér Róbert: nem volt hajlandó hazugságvizsgálatnak alávetni magát

A műsorvezető és az ország legismertebb kritikusa hosszú évek óta háborúztak már egymással az interneten, de arra senki nem számított, hogy az ellentétek fizikai erőszakba is átcsaphatnak – idézte fel az esetet a Blikk, azzal kiegészítve a helyzetet, hogy amíg Ábrahám elmondása szerint egy pofon csattant el, addig Puzsér állítja, a műsorvezető ököllel támadt rá.

A lap közölte, hogy a történet főszereplőinek beszámolói még másban is eltértek. Ábrahám az elmúlt hetekben ugyanis többször is kijelentette, hogy a kritikus nem egyedül érkezett a találkozójukra, egy ismeretlen személy az egész beszélgetésüket, illetve magát az összezörrenést is rögzítette.

Ebből azonban állítása szerinte csak egy megvágott hangfelvétel látott napvilágot.

Puzsér Róbert ezzel szemben viszont azt hangoztatta, hogy egyedül érkezett a Tűzoltó utcába, illetve az általa közzétett hangfelvételről is kijelentette, hogy vágatlan.

A lap az igazság kiderítése miatt meghívta a két férfit egy poligráfos vizsgálatra, melynek eredménye alapján kiderülhetne, hogy kinek a története áll közelebb a valósághoz. A Blikk megkeresésére azonban Puzsér Róbert közölte, hogy nem kíván részt venni egy ilyen vizsgálaton, Ábrahám Róbert azonban vállalta a felkérést.

A PestiSrácok így foglalta össze Ábrahám Róbert vizsgálatának eredményét:

Ábrahám Róbert bűnügyi poligráfos hazugságvizsgálata során kiderült, hogy mindvégig igazat mondott, azaz

nem ököllel ütötte meg, hanem felpofozta a kritikust, és valóban a helyszínen lehetett Puzsér Róbert ismerőse is.

Az erről készült videót ide kattintva tudja megtekinteni.

