Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

„Kéjes örömmel idézte a baloldali-ateista és egyben mélyen keresztényellenes »sajtó« annak a jezsuita papnak az írását, aki ellenzi a kereszt felállítását a Gellérthegyen. Ennél nagyobb örömük nem lehet a baloldaliaknak a nemzeti ünnep előtt, de lelkük rajta. Mást nem is vártunk tőlük.

Hofher József írásából teljesen felesleges idézni, mert mindazokkal jegyekkel rendelkezik, ami miatt az európai kereszténység ott tart, ahol éppen most tart. A jezsuita pap a teljes keresztény behódolás pártján áll! Már az is önmagában érdekes, hogy egy keresztény papot, miért zavarja a kereszt Magyarország egyik legfontosabb és egyben legjelképesebb helyszínén! Ha egy félholdat tennének a Gellérthegyre, akkor vajon az is zavarná?

Mindezek mellett arra is kíváncsi lennék, miért hallgatott egy a pap, akkor amikor keresztényekre támadtak Nyugat-Európában? Miért hallgatott, amikor keresztény jelképeket gyaláztak? Miért hallgatott, amikor az általa úgy tűnik szentként tisztelt liberálisok minden értékből gúnyt űztek? Miért hallgatott a gyalázatos párizsi olimpiai megnyitó után? Miért hallgat a genderpropaganda keresztényellenes nyomulása miatt? A kérdéseket persze vég nélkül lehetnek sorolni, de válasz úgysem fog érkezni….

Hofher azt a keresztény behódolást képviseli, aminek a vége a teljes keresztény egyház, és magának a kereszténységnek a megszűnése lesz. Aki nem képes kiállni a saját értékei mellett a saját hazájában az, hogy lesz erre képes a világ más országaiban, ahol esetleg üldözik is a keresztényeket? Vagy lehet, hogy igazából ő nem képvisel semmilyen értéket…

Szégyen, hogy a keresztény egyházakon belül mára ilyen erős lett a behódolás nézete, főleg annak európai részén. A jezsuita pap megnyílvánulása pontos látlelete annak, hogy miért vesztette el teljesen a kereszténység a talajt Európában, főleg annak nyugati részén. Ha Hofher világlátása általános lesz a katolikus és más keresztény egyházakon belül, akkor annak teljes keresztény megsemmisülés lesz a vége! Itt az idő, hogy kiálljunk a teljes behódolással szemben, és igenis vállaljuk: a keresztnek a Gellérthegyen van a helye!”