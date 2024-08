Ideiglenesen legalább sikerült elzárni néhány szelepet – Sayfo Omar a migrációs helyzetről

Kétoldalú megállapodások

A kutatási vezető kifejtette: az Európai Unió lassan mozdul, a most elfogadott migrációs paktumot is két év alatt kell beilleszteni a nemzeti jogszabályokba, de még így is kérdéses, hogyan fog működni.

A nemzeti kormányoknak viszont nincs idejük, ezért léptek például az olaszok vagy éppen Málta, amely a Líbia keleti részér uraló tábornokkal egyezett meg.

Sayfo Omar elmondta azt is, hogy a mostani közel-keleti konfliktus csak közvetett módon van hatással a migrációra, hiszen Gázából nem lehet kijutni, a környező államok lezárva tartják határaikat. Ezzel együtt Izrael és a Hezbollah konfliktusa akadályozza a libanoni belpolitikai rendezést is. Ez pedig azért fontos, mert az ország 2018 óta a gazdaság mélyrepülésben van, ami erősíti a migrációs hajlamot. Emellett a konfliktus negatívan hat több ország, így Egyiptom és Jordánia turizmusára, ami miatt ott is növekszik a migrációs kedv.

Kitoloncolási kudarc

A kutatási vezető elmondta azt is, hogy a kitoloncolás nem igazán működik a gyakorlatban, tavaly 105 ezer személy lett kiutasítva az Unió területéről, de ennek csak a harmada hagyta el ténylegesen Európát. Ez az arány egyébként országonként változik, elsősorban azon múlik, hogy egy európai országnak milyen megállapodása van egyes kibocsájtó vagy tranzitországokkal.

Az olaszok például a Tunéziával kötött egyéb megállapodások mellett Albániával is megegyeztek, hogy ott hozzanak létre saját pénzből, olasz adminisztrációval működő menekült-táborokat, ahol elbírálják a menedékkérelmeket. De ennek a megoldásnak is kétes a kimenetele, hiszen már idén háromszor annyian érkeztek Olaszországba illegálisan, ahányan ezekben a táborokban összesen elférnének. Inkább precedensteremtő vagy elrettentő funkciója van ezeknek a megoldásoknak.