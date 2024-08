Fordulat a Puzsér vs. Ábrahám-ügyben: már a kritikus ellen vizsgálódik a rendőrség

Nyitókép forrása: Puzsér Róbert Youtube-oldala

Puzsér Róbert a közelmúltban kijelentette, hogy átmenetileg visszavonul a közélettől. A kritikus 2025-re datálja a visszatérést. Az ellenzéki véleményvezér lépése kapcsán a Blikk interjút készített a vele tettlegességig fajuló konfliktusba kerülő újságíróval, Ábrahám Róberttel.

Ábrahám az interjúban kifejtette, hogy szerinte a közelmúltban történt konfliktusnak nincs köze Puzsér döntéséhez és egyúttal jelezte, hogy nem is kívánja kommentálni azt. Az ügyben indult büntető-feljelentés kapcsán viszont elmondta, hogy tudomása szerint egy másik ügyben már a kritikus ellen vizsgálódik a hatóság.

Még augusztus első napjaiba kérelmeztem, hogy vizsgálják meg az általa készített felvétel eredetiségét, mert az több ponton is manipulált és vágott, ráadásul mindez olyan formában, ami a hatóságok félrevezetésére is alkalmas. Valamint jeleztem, hogy a feljelentő mindvégig ökölcsapást emleget a nyilvánosság előtt, hogy így maximalizálja az áldozati pózt, és a kapóra jött lehetőséget velem szemben.

– tette hozzá a Pesti Srácok munkatársa.

Ábrahám Róbert szerint „ha kiderül, amit már Puzsér a sajtónak tett nyilatkozatai is alátámasztanak, hogy bizonyos részeket kivágott abból, hiszen olyan párbeszédrészleteket is megemlített, amelyeket én magam is alátámasztottam, ám a felvételen ez nem hallható, tehát nyilvánvalóan kivágásra került, akkor – figyelembe véve, hogy öklöt hazudott tenyér helyett a súlyosabb vád érdekében, és ezért velem szemben eljárás is indult – a hamis vád egy minősített esete miatt kell a törvény előtt felelnie, ami egy évtől öt évig terjedő büntetési tétel.”

