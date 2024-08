Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

„MEGKÉRDEZTEK, HOGY ÖRÜLÖK-E ANNAK, HOGY POFÁN VERTÉK PUZSÉRT?

Ez az írásom talán meg fog lepni némelyeket, mégis papírra vetem. Eddig nem szóltam hozzá ahhoz a hetek óta tartó celebbotrányhoz, hogy Ábrahám Róbert, a Pesti Srácok propagandistája – mert ne nevezzük újságírónak! – pofán verte a nyílt utcán Puzsért. Miért is? Mert a benne rejlő büszke díszheteró hím nem bírta elviselni, hogy Puzsér egy szatirikus gúnyiratban úgy küldte el az anyjába, mintha kidobta volna a számára már teherré vált, de a szerelem lázában kelletlenül még mindig rajta csüngő szeretőjét. Ábrahám állítólag attól borult ki a legjobban, hogy a szöveg – és gondolom a fotó kapcsán – a gyerekei és a családja azt hihette a papáról, hogy b*zi. Meg a származása körüli ironizálás sem tetszhetett neki, amikor Puzsér felidézte Ábrahám – eredeti nevén Rostás Tibor – névváltoztatását, aki szerinte politikai érvényesülésből váltott cigányból zsidóra, vagyis az egyik gyűlölt kisebbségből a másikba. De miért írok erről most én is? És miért ekkora fáziskéséssel?