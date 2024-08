Ezeken a településeken újra szavazhatnak az ott lakók

Nyitókép: MTI/Lehoczky Péter

Pár napon belül vége a nyárnak, ezt az is jelzi, hogy hivatalosan is elindul a belpolitikai szezon, folytatódnak az időközi önkormányzati választások, a következő hónapokban mintegy harminc településen kell az ott lakóknak urnákhoz járulniuk. A legtöbb helyen szavazategyenlőség miatt kell ismételni, másutt nem voltak jelöltek, de történtek már lemondások és sajnos haláleset is.

A sorban a mintegy 250 lakosú Vas vármegyei Kissomlyó az első, ahol vasárnap polgármestert választanak, miután június 9-én mind Gulyás Zsanett, a kis település jelenlegi irányítója, mind a kihívója, Csiszár Máté 67-67 szavazatot kapott. Gulyás a harmadik ciklusára készül, de a falu lakóinak egy része valószínűleg nem elégedett a teljesítményével, mert 2019-ben még nem volt riválisa és 87-en voksoltak rá.

A két polgármesterjelöltnek nem szegte kedvét a júniusi döntetlen eredmény, újra ringbe szállnak.

Egy héttel később két Zala megyei községben ugyanezen ok miatt voksolnak, szeptember 8-án szintén, viszont ezen a napon két városban képviselőjelöltet választanak. Újfehértón pár hét után lemondott a Szövetségben Városunkért egyesület politikusa, Gulyás Gábor, ám túl nagy tétje nincs a voksolásnak, mert ez a szervezet nagy fölényben lesz az önkormányzatban, hiszen minden egyéni választókerületben győztek a politikusaik, sőt, ők adják a polgármestert is.

Oroszlányban azonban nagyon nem mindegy, hogy most kire szavaznak többen, hiszen kiélezett a helyzet. A 4. számú választókerületben június 9-én a fideszes Auerné Böröczky Erzsébet, valamint az ellenzéki Oroszlányi Lokálpatrióták Köre (OLPK) jelöltje, Babai János 242-242 szavazatot kapott (ez 34,82 százalékot ért), így ez a mandátum egyelőre betöltetlen. Két hét múlva újfent ők próbálkoznak. A fennmaradó hét választókerületből júniusban négyet hozott el a kormánypárt, hármat az OLPK, s a Mi Hazánk mellett mindkét politikai erő szerzett még egy helyet listán is, a polgármester szintén fideszes.

Szeptember 15-én nagyüzem lesz, tíz településen választanak politikusokat az ott élők.

Így egyebek között a Vas vármegyei Bozsokon, ahol júniusban nem volt jelölt, most azonban hirtelen népszerűek lettek ezek a pozíciók, négyen is polgármesterek szeretnének lenni, és a négy képviselői helyre kilencen pályáznak.