Ami a legfelháborítóbb, és senki semmilyen értelmes érvet nem tudott még letenni nekem az asztalra ezzel kapcsolatban: miért engedi az EU, hogy «pool-t», azaz kibocsátási közösséget alkossanak a gyártók egymással. Ennek lényege, hogy olyan gyártók, akik nyereségesen működnek a piacon, mert azt gyártják, amire szükség van, de emiatt nem tudják teljesíteni az egyéni CO2 átlagukat, közösséget alkothatnak az elszámolásban olyan cégekkel, akik sok villanyautót gyártanak, – mindegy, hogy életképes modell alapján, vagy sem –, és leátlagolva az életképes cég, amit túszul ejtett a kvótavadász cég, már kihozhatják együtt a «jó» átlagot. Ezért természetesen sokat kell fizetnie az életképes cégnek.

Ebből élt túl az első években a Tesla, és még most is rengeteget kaszálnak ezen, ahogy a kínai gyártók egy része is, akik felajánlották «szolgálataikat» az európai cégnek.

Magyarul:

Európából tűnik el a pénz, miközben a konkurenciánkat hizlaljuk magunkra oktrojált szabályokkal. Agyrém. Gazdasági hazaárulás.

Mit tehetnénk helyette: életszerűbb, a piachoz jobban orientálódó CO2 átlagokat kellene meghatározni, és azok a cégek, akik az EU piacán nem tudják ezeket betartani, fizessenek büntetést. Rendben. De az a pénz maradjon az EU-ban, és legyen kötelezően arra költve, hogy az EU cégei legyen versenyképesebbek. Vagy az infrastruktúra legyen jobb, ami elengedhetetlen a villanyautózáshoz. Józan ésszel könnyen belátható, hogy ez lenne az EU érdeke, és nem az, hogy a VW vagy a Stellantis fizessen a Teslának vagy kínaiknak, hogy továbbra is adhassanak el autót profittal a saját, hazai piacukon.

Azért raktam fel az ID3 tesztautóról képet, mert a modell frissített verzió, ami nemrég járt nálam, már egy kifejezetten érett és összerakott autó benyomását keltette. Így szabadott volna eleve piacra engedni, mert mostanra sokkal jobb lett, mint amit a híre sugall, a kezdeti bakik miatt. Az ID7 számai pedig biztatóak, legalábbis Európában, sajnos Kínában egyelőre kevésbé, pedig mindkét helyen megérdemelné a sikert, mert egy egészen jó autót sikerült faragni belőle, kár, hogy nem kívánatosabb egy kicsit, kinézetre.