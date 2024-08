Elképesztő lehetőségek nyílnak meg: globális folyamatokba kapcsolódhat be a magyar gyár

Nyitókép: a debreceni BMW üzem új festőműhelyének munkatársai az első festett karosszériával 2024 augusztusában (Fotó: BMW Group)

„Nagyon boldog vagyok, hogy Európa egyik leginnovatívabb nagyvállalata, amely globális szinten is jelen van Debrecenben, új korszakot nyit az autógyártásban. Most már ennek kézzelfogható jelei is vannak. Nagyszerű érzés volt látni, hogy a festőüzem már üzemkész állapotban van, és láthattuk azokat az első karosszériaelemeket is, amiket már Debrecenben fényeztek és innen visznek vissza Németországba” – fejtette ki Papp László, Debrecen polgármestere a Világgazdaságnak nyilatkozva azzal kapcsolatban, hogy hamarosan indul a debreceni BMW-gyár festőüzeme.

Szilvássy Zoltán a Debreceni Egyetem rektora szintén a Világgazdaságnak nyilatkozva úgy vélekedett,

a BMW méretéből és globális gazdasági súlyából adódón a cég minden aktivitásnak óriási hatása van annak a városnak, régiónak az életére, ahol a cég gyára elhelyezkedik.

Különösen így van ez az egyetem esetében, amit számos – kulturális, tudományos, praktikus – szál köt össze a BMW-vel.

„E kapcsolatok működtetésére, építésére hoztuk létre a kollaborációs teameket a BMW-vel. Bár Európa vezető gazdasági hatalmának vezető autóipari cégéről van szó, számára is feladatok adódnak abból, magyarországi közegben kell működnie. Mi pedig, sokoldalúan fel vagyunk készülve arra, hogy a magyar gazdasági ökoszisztémával kompatibilis működéshez minden általuk igényelt támogatást megadjunk. A számukra szükséges munkaerő képzése természetesen, az együttműködés egyik kiemelt területe. Erre úgy készültünk fel, hogy közösen áttekintettük, mire van szükségük, és a műszaki-mérnöki területen túlmenően a pénzügy, számvitel, könyvelés, minőségbiztosítás, jogászképzés területéén is beépítettük az igényeiket a képzésbe.

Ez számunkra egy fantasztikus lehetőségekkel kecsegtető fejlesztési irány, mert felsőoktatási intézményként be tudunk integrálódunk a BMW globális hálózatába, megkapjuk a BMW globális megoldásait és megközelítéseit, amivel rendkívüli módon jól járunk”

– fejtette ki a rektor.