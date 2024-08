Egymásnak feszült a MOHU és a Sziget: mi az igazság a visszaváltható palackok ügyében?

Kádár Tamás, a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt. cégvezetője ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott néhány napja a Portfoliónak, hogy a a Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. (MOHU) a jelenlegi struktúrában nem volt képes ezeket helyben begyűjteni, illetve problémaként jelentkezett, hogy az automaták nem fogadnak el külföldi bankkártyát, vagyis azokat az applikáció letöltése után sem tudták volna sokan használni.

A szabályozás viszont úgy rendelkezik, hogy a gyártónak és a forgalmazónak mindenképpen ki kell fizetnie a betétdíjat a MOHU számára, emiatt– mondta Kádár Tamás – úgy döntöttek, mivel „a Sziget területén a MOHU nem teremtette meg a visszaváltási rendszer feltételeit”, nem terhelik rá a fesztiválozókra a díjat, akik ily módon a csomagolásokat vagy egyszerűen eldobták, vagy az a pultban maradt.

A MOHU most közleményben jelezte, nem igazán értenek egyet a szigetes állásponttal, annál is inkább, mert ahogy minden fesztiválon, úgy a Szigeten is a hulladékgyűjtési és -elszállítási feltételek megteremtése a rendezvényszervező felelőssége.

Érdekeseket állít a Sziget ügyvezetője – az összes visszaváltható palack jó helyre kerül, a MOHU elvégzi feladatát és a Sziget is megkapja a pénzét”

– áll többek között a Kádár Tamás állításait cáfoló MOHU-nyilatkozatban,

Ebben azt is leszögezik, a rendezvény megkezdése előtt több megoldást is felajánlottak a helyszíni visszaváltásra, amelyekre azonban a Sziget-szervezők nem voltak nyitottak. A MOHU szerint a legoptimálisabb változat az lett volna, ha „a magyarországi kisbolti rendszerben már jól működő visszaváltó pontokat” állítanak fel azonos feltételekkel. Vagyis a vásárló fogyasztás után egyszerűen visszaváltja a palackot, a pénz pedig rögtön jóváíródik a fesztiválkártyáján;

ez a megoldás a Paloznaki Jazzpikniken már bevált”.

Kádár Tamás szerint a külföldiek számára ez sem lett volna jó , hiszen olyan rendszer kiépítését a MOHU nem ajánlott fel, ami az ő bankkártyájukra csatlakozva is működött volna, a fesztiválkártya pedig régóta nem kötelező.