REpont: ne, még véletlenül se tapossuk ezeket laposra – kipróbáltuk az új visszaváltási rendszert

A mostani évek csatlakozási hulláma előtt régiónkból egyedül Horvátországban működött hasonló visszaváltási metódus, mint a DRS; Svédországban, Izlandon, Finnországban, Norvégiában, Dániában, a már említett Németországban, Hollandiában és Észtországban alkalmazták ezt a műanyag-visszaváltási formát 2007 előtt.

Hosszú évek után 2016-ban Litvánia csatlakozott, jóval a kötelező uniós direktíva megjelenése előtt a DRS-rendszerhez. Szlovákia, Lettország és Málta két évvel ezelőtt vezette be ezt a szisztémát, de mostanában fog csatlakozni ehhez hazánk után Portugália, Románia, Írország és Ausztria, míg Franciaország, Olaszország és Spanyolország viszont nem vezeti be a kötelező visszaváltást.

Leteszteltük!

Cikkünk megjelenését hosszú hetekkel, hónapokkal kellett elhalasztani, ugyanis bár január óta kint vannak a boltokban a REpont-eszközök, azonban a boltok polcain egyszerűen nem voltak kint olyan palackok, amiket elfogadtak volna visszaváltásra.

A február elsején tartott Kormányinfón rákérdeztünk Szentkirályi Alexandra akkori kormányszóvivőnél, mikor lesznek már a polcokon a megjelölt címkés, visszaváltható palackok. Szentkirályi akkor azt mondta a Mandinernek, januártól volt egy féléves moratórium, amivel nyilvánvalóan a cégek még éltek, és ő akkor úgy saccolt, hogy tavasszal jelennek majd meg a visszaváltható PET-palackok a polcokon nagy tömegekben.

Így néz ki a REpont szemből

Az év elején a rendszert népszerűsítendő Till Attilával és Ördög Nórával mutatták be, hogyan is kell használni az új eszközöket, amely akkor pofonegyszerűnek tűnt, így adta magát, próbáljuk ki élesben is. Mivel május-júniusra már nagy számban elérhetőek az új palackok, az ürömi Lidl tökéletes helyszín volt arra, hogy kipróbáljuk az új szisztémát. Le kell szögeznünk, a rendszer használata igencsak egyszerű, még a hozzánk hasonló, műszaki termékekhez nem annyira értő embereknek is. A biztonság kedvéért vittünk magunkkal több darabot az új, külön címkével megjelölt műanyag palackokból, és vittünk régi palackokat is.