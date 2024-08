Demkó Attila: „Feltámadt a vadkelet” – ha Románia mint állam hallgat is, sok román érzi, hogy rossz úton halad az EU

Nyitókép: Shutterstock

Más volt ez az év, és mégis ugyanaz. Korábban is lehettek mesterlövészek itt és ott, de nem voltak ennyire látványosak. Most elég feltűnően pásztázták a teret, figyelték a tömeget, a Sólyom-kőt, a szomszédos épületeket. A román állam korrekten tette a dolgát, bár nincsen ebben semmi szívesség. Nem „csak” egy magyar miniszterelnök volt ott, hanem a román államnak adót fizetők ezrei is – mert rengeteg székely jött. Szerencsére a feszültség, ami a világban van, legfeljebb ebben a pár momentumban jelentkezett. Kicsit több rendőr, kicsit több fegyver. De egyébként olyan béke volt ott lent az Olt mély völgyében, mint boldogabb időkben.

1997-ben voltam először Tusnádfürdőn, a tábor mai helyszínén. Emlékszem, alig mertem odamenni Tőkés Lászlóhoz, hogy közös fotót kérjek tőle. 1989-ben heteken át a tévéhez szögezett a küzdelem, amit vívott – nemcsak a magyarságért, hanem a szabadságért is. Románia neki és a temesvári magyaroknak köszönheti a forradalom szikráját. Nem az ő hibájuk, hogy eltérítették a forradalmat azok az erők, amelyek ma is uralják Romániát, függetlenül választásoktól és demokráciától. Ma a liberális Temesváron annyi tiszteletet sem kap a forradalmat kirobbantó magyar közösség, hogy a román és az angol mellett magyarul is ki legyen írva: ez és ez történt.

Sokat változott a tusványosi tábor, és mégis ugyanaz. Ahhoz a kis faházhoz, amiben akkor laktam, hozzá sem nyúltak. Több mint negyedszázad alatt kopott valamicskét, de áll. Emlékszem, alig fértünk el benne, meleg víz sem nagyon volt a táborban, de ma se bánnám, ha ott lakhatnék. Csak ki kell lépni, és minden van: kürtős kalács, mics, főtt kukorica. Meg jó hideg fröccs. Az újonnan épült hegyi házak lehetnek nagyobbak és szebbek, de nincs ilyen hangulatuk.

Ott van a Csűr is, a tábor szíve. Talán kicsit bővült, de éjjel kettő után pontosan olyan a hangulat, mint huszonhét éve, a zenék se nagyon mások. Persze nem messze dj pörög az MCC sátránál, magyar fiatalok táncolnak a Kárpát-medence minden vidékéről – a többségük székely, de vannak mindenhonnan. Barátságok születnek Soprontól Sepsiszentgyörgyig, egy kicsit minden közösen dobott sörrel összenő, ami össze­tartozik. Vannak persze olyanok, akik csak azért jönnek, hogy mondhassák, itt voltak. De ez a kisebbség. A legtöbbeknek, a „veteránoknak” ez találkozási pont. A belvárosban nem jön egy hónap alatt annyi ismerős szembe, mint Tusnádon egy óra alatt. Az meg legenda, hogy a politikai elit elbújna a vipsátrakban. A Csűrben találkozik a miniszter a parlamenti képviselővel, Németh Zsolt pedig mintha ellenállna az időnek, ott van középen. Időnként egy-egy ellenzéki képviselő vagy kritikus újságíró is benéz.