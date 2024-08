Botrány az ATV-ben! Még mindig megy a vita, térdig vagy bokáig hajolva udvarolják körbe Magyar Pétert

Szöllősi nem vágott közbe, nem kérdezett vissza, Magyar úgy onthatta a saját narratíváját, hogy kedves néző hígítatlanul szívhatta magába a Tisza-szlogeneket. Az lett volna a minimum, hogy Magyarnál rákérdeznek, mi is történt az ominózus napon az Ötkert nevű szórakozóhelyen, ahonnan kidobták; hogy ellopta-e valakinek a telefonját, amit aztán később beledobott-e a Dunába? Érdekes kérdés lett volna az is, EP-képviselőként lemond-e majd a mentelmi jogáról,

de sajnos ezekre a kínzó kérdésekre nem maradt idő, cserébe hosszú percekig hallgathattuk, hogyan sétált végig hőmérőjével Magyar a kórházak folyosóin.

Úgy tűnik, az ATV-nél most a nézettség a cél, és látva azt, hogy a honi ellenzéki tábor mennyire rácsüngött Magyarra, ez kapóra is jött a csatornának. Csak közben elfelejtettek sajtónak megmaradni. Mindezt persze el lehetett volna kerülni, ha csak egy kicsit is kérdeznek kellemetlent Magyartól, ahogy azt szokták bárki másnál –helyesen. De a politika már csak ilyen, legalább mostantól nincs örihari a felek között,