Azt állította Szijjártó Péter külügyminiszter (Facebook oldalán), hogy »a brüsszeli hazugsággyár lendületét sem a tények, sem a nyár nem törték meg. (…) Először befürdött a békemisszió támadásával azok után, hogy Orbán Viktor kijevi, moszkvai, pekingi és floridai útjait követően tárgyalt egymással az amerikai és az orosz hadügyminiszter, a svájci és az orosz külügyminiszter, az amerikai és a kínai külügyminiszter…«

Ezzel szemben a tény, hogy ezeknek a tárgyalásoknak abszolút semmi közük nem volt Orbán úgynevezett körútjához. Az amerikai és az orosz hadügyminiszter egy hónappal azelőtt is tárgyalt egymással, a svájci külügyminiszter az év elején ugyancsak találkozott már Lavrovval, hogy meghívja őt a Svájcban rendezett békekonferenciára, majd most tájékoztatta őt az ottani eseményekről. Az amerikai külügyminiszter pedig olyannyira nem Orbán állítólagos közvetítése miatt találkozott két hete kínai kollégájával, hogy ezt már áprilisban is megtette, sőt nemcsak a külügyminiszterrel, hanem Hszi elnökkel is tárgyalt. Biztos Orbántól kapta meg a telefonszámát.”