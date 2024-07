Komoly figyelmeztetés jött: itt van a Szuverenitásvédelmi Hivatal válasza azoknak, akik nem akarnak együttműködni

Hiába kívánják akadályozni, a hivatal le fogja folytatni a vizsgálatokat

De mint fentebb utaltunk rá, június 25-én viszont újabb bejelentésre került sor: a Transparency mellett az Átlátszó kapcsán is átfogó vizsgálatot indított a Szuverenitásvédelmi Hivatal. Erre a portál kiadója úgy válaszolt, nincs válaszadási kötelezettsége a hivatal által feltett kérdésekre, mert „a választói akarat befolyásolására irányuló tevékenység” a pártpolitikai vagy önkormányzati politikai ügyekben kifejtett politikai kampánytevékenységet jelent, az Átlátszó pedig nem folytat ilyen tevékenységet. A Bokodi Tamás Richárd (Atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője) által jegyzett levélben ugyancsak olvasható, csak olyan információkat osztanak meg a hivatallal, amelyeket bárki más megkeresésére is megadnának, azok pedig a honlapjukon is elérhetők.