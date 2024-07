Sokan szinte vallásosan hiszik, hogy a marihuána gyógyítja a depressziót, de nagyot tévednek

Rendben, nem jó a depresszióra, de legalább a bűnözőket elszegényíti, ha legalizálják, ugye? Hát…

A beszélgetés egy pontján Haller feltette a kérdést: mit gondolunk, csökkent-e a feketepiac Kanadában, miután legalizálták a marihuána fogyasztását?

Ugyan csökkenésre számítottak a döntéshozók, de azóta még nagyobb a feketepiac forgalma

– válaszolta meg saját kérdését.

„Azért, mert a kanadai törvények értelmében az engedélyezett kannabisz termékeknek a THC tartalma korlátozott. Azt legfeljebb a gyerekek, a kamaszok fogyasztják. A feketepiacon rendkívül sokféle marihuánát lehet megkapni – egyes fogyasztók számára ennek ugyanolyan jelentősége van, mint hogy borból is sok fajta van – és sokkal nagyobb THC tartalommal ” – magyarázta Haller.

Ráadásul még árakban is alá tudnak menni a legálisan forgalmazott drognak, hiszen a feketepiacon beszerezhető marihuána „adómentes”.

Haller szerint a legalizáció éppen azt a minimális gátlást tünteti el az emberekből, hogy feketepiacról ne merjenek beszerezni kannabiszt, hiszen ha a fogyasztása legális, meg sem kérdezhetik a hatóságok a fogyasztót, hol vette a drogot.

A fogyasztás legalizálása tehát a gyakran hangoztatott érvekkel ellentétben nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A marihuánával kapcsolatos szabályozások terén azonban nem a legalizálás és a teljes tiltás létezik csupán, van középút is. Ilyen például a dekriminalizáció, ami nem legalizációt jelent, csupán annyit, hogy a fogyasztót nem kezelik bűnözőként. Tulajdonképpen a dekriminalizáció enyhébb fajtája van érvényben hazánkban is. Ugyan tilos Magyarországon marihuánát fogyasztani, de rendkívül nehéz érte börtönbe kerülni.

„Lebukás esetén a fogyasztó az eljárás bármely szakaszában dönthet úgy, hogy elterelésre megy, akkor pedig azonnal törlődik minden, tehát nem lesz priusza az illetőnek. Annyi megkötés van, hogy ezt két éven belül egyszer lehet eljátszani. A kormány drogellenes stratégiájában tehát esélyt ad a használóknak amellett, hogy zéró toleranciát tanúsít a cselekménnyel szemben” – egészítette ki az elhangzottakat Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatója.