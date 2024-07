Orbán csattanós választ adott az őt ért kritikákra, mondja a baloldali politológus

„Ezt is mondjuk ki” – folytatta – „csattanós választ adott megint azokra a kritikákra, amelyek szerint a magyar miniszterelnök már elszigetelődött. Most már tényleg elszigetelődött. Most már hihetetlenül elszigetelődött!” „Persze ezzel nem tagadom”, mondta később Nagy Attila Tibor, „hogy a mainstream politikai erők és sajtó, média részéről ő egy elutasított személy a politikájával együtt”.

A Patriótákról úgy vélekedett az elemző: „Orbánnak volt egy olyan álma, még az EP választások előtt, hogy az úgynevezett szuverenista erőkből létrehozzon egy nagy, jobboldali frakciót a parlamentben”. Szerinte korábban „a Fidesz sehova nem tartozott”, sőt azt is elmondta, hogy „annyiban azért hűtenem kell a kedélyeket, hogy ez a Patrióták Európáért képviselő csoport nem tartozik az Európai Parlament többségét alkotó erőkhöz”.

Szerinte „eddig a Néppárttal egyfajta koalíció része volt a Fidesz”… de „ez most nem lesz így”, tette hozzá.