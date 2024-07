Nyitókép: MTI/Kollányi Péter

„Mondhatni, némi nagyképűséggel: én magam nem kalkuláltam ezzel, sőt: a Magyar Nemzet publicistájának pénteki írása után már majdnem biztos voltam benne, hogy másról szól a megrendelés. És most azért bízom az olvasó fantáziájára, hogy ki is lehet a megrendelő, mert egyrészt biztos vagyok benne, hogy kitalálja, másrészt nem akarok pereskedni, noha csak a véleményemet hangsúlyozom. De ebben a mai világban egyáltalán nem mehetek biztosra, nem tudhatom, hogy a bíróság mit fog véleményként kezelni, és mire mondja azt, hogy túlterjeszkedtem a vélemény-nyilvánítás határain. Szóval mindegy is; bízom az olvasóban, és abban, hogy pontosan tudja, kikre gondolok és milyen megrendelésre.

Látszólag tehát itt egy nagyon fontos dolog derül ki: olyan jog- és intézmény-rendszerünk van, ahol az arra hivatottak rigorózusan őrködnek a jogállami elvek fölött, és ha kell, a Kúriát is felülbírálják, ha logikai, vagy jogi hibát találnak. Most persze gúnyolódom, ha nem vennék észre írásomban a szarkazmust, akkor itt hívom fel a figyelmet rá. Mert persze azt vélem: nagyon is pontos iránya van az AB mostani döntésének. És az irány, ahogy jelzem, elég egyértelmű: ne legyen Karácsony Gergely főpolgármester. Nem elégednek meg – azok, akikre az imént utaltam –, hogy szinte lehetetlen, vezethetetlen helyzetet hoztak létre Budapesten, még azt az embert is el akarják gáncsolni, aki nem hozzájuk tartozik. Másként: olyanra akarják lecserélni, aki hozzájuk tartozik.”