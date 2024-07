Már a BBC-nek is kezd leesni a tantusz Orbán békemissziójáról

Nyitókép: Photo by Nicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Orbán Viktor fontos békemisszóba kezdett az elmúlt időszakban – írja a BBC. A lap felidézte, hogy a magyar miniszterelnök az elmúlt időszakban körbeutazta a fél világot, járt Kijevben, Moszkvában és Washingtonban is. Nick Thorpe elfogadja ugyan a békemisszió jelentőségét, viszont azt sérelmezte, hogy a magyar miniszterelnök nem mutatott még be konkrét béketervet. Ezzel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy Donald Trump sem mutatott még be konkrét béketervet,

ennek ellenére már a baloldali Politico is elismerte, hogy semmi kétség nem fér ahhoz, hogy hamar pontot szeretne tenni az orosz-ukrán háború végére.

Donald Trump béketervének egy lehetséges pontjáról a Mandiner korábban már beszámolt.

A BBC szerzője azt is állította, hogy a magyar miniszterelnök egyszemélyes békemissziójával feldühítette az Európai Unió vezetőit. Ennek azonban Nick Thorpe maga mond ellent, amikor a cikkében kiemeli, hogy a magyar miniszterelnök nem pusztán Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hanem Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is tárgyalt,

innentől fogva nem érheti az a vád, hogy csak az egyik féllel kíván tárgyalásokba bocsátkozni.

Ugyanezen baloldali narratívát fújja egyébként Guy Verhofstadt is.