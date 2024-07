Nyitókép: Képernyőfotó

„Az érdeklődés apadása jól látható a Facebook posztjai alatt is. A stabil 27 ezres lájkolás az ukrajnai gyalázatos hakni után visszaesett 12 ezer körüli lájkra, az EFOTT kamura már csak tízezren lájkoltak. Magyar már csak csalással tudja fenntartani a hamis látszatot. Márpedig Magyarnak, mint afféle influenszernek, ez a legfontosabb.

Kopik a messiás fénye, és ez így lesz tovább.

Az influenszer-celeb showműsor egy idő után lelepleződik, unalmassá válik, Magyart pedig megismerik azok, akik vakon szavaztak rá. A jellemét nem tudja elrejteni, s az önmagáért beszél. Magyar tégláról téglára építi le magát.

Egyszer majd azt is megértik az emberek, hogy Magyar soha az életben nem fogja leváltani Orbánt, csak az ellenzéket veri szét, az ellenzékben ülteti el egymással szemben a gyűlölet magvát, és követőit a Fidesz és a saját szintjére húzza le. A kommentek már most is gyomorforgatóak. Eljön az idő, amikor Magyarra senki nem lesz kíváncsi, húsz embert nem tud kivinni az utcára. Nem lehet a végtelenségig hazudni.”

***