Kihúzta a gyufát a Fidelitasnál Magyar Péter: Gyáva vagy és hazudsz, te Magyar Péter!

Nyitókép: Magyar Péter/Facebook

Szombaton a Mandiner is beszámolt róla, hogy Magyar Péter kiment a fiatalok egyik kedvenc fesztiváljára, az EFOTT-ra. Lapunk úgy értesült, hogy Magyar Péter az eredeti tervek szerint egy színpadon beszélgetett volna a fesztiválon.

Fel is ment a színpadra, de amikor látta a gyér érdeklődést, inkább lejött.

És mivel a szervezők várakozásait is alulmúlta a fiatalok érdeklődése, végül kitalálták, hogy nem a színpadon fognak beszélgetni, hanem akkor beülnek „a közönség közé”.

Később az is kiderült, hogy Magyar Péter megjelent a Fidelitas sátornál is. Ezzel kapcsolatban azt írta a politikus a Facebookon, hogy „a Fidelitas sátornál is mindenki letagadta, hogy köze lenne a szervezethez, egy bátor hölgyet leszámítva.”

„Megjelentél az EFOTT-on a Fidelitas sátornál, pont akkor, amikor szinte mindannyian a politikai ifjúsági szervezetek vitáján voltunk, egy másik helyszínen. Önelégülten fotózkodtál a Fidelitas sátor előtt a nálunk lazító fesztiválozókkal, akik valóban nem voltak fidelitasosok, ezért nem is volt mit tagadni rajta – ahogy azt a posztodban hazudod. Ennek a képnek ez az igaz története.

De történt ott más is… Szeretnéd, hogy meséljünk a viselkedésedről is?”

– írta a Fidelitas a Facebook-oldalán.

Gyáva vagy és hazudsz, te Magyar Péter!”

– foglalta össze a véleményét a Fidelitas a politikus viselkedésével kapcsolatban.

***