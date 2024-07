Káoszt és több balesetet is hozott, mikor 83 éve bevezették itthon a jobboldali közlekedést

Magyarország ekkor még nem váltott, sőt, Erdély visszacsatolása után, 1940-ben ismét beiktatták a baloldali közlekedést a régióban…

1941. július 6-án (immár 83 éve) aztán itthon is bevezették a jobbra tarts! szabályt, pontosabban Budapest kivételével mindenütt. Lett is belőle kalamajka. Aki Pestről ment vidékre, annak Pilisvörösvár és Piliscsaba között az emelkedőnél kellett áttérnie a jobboldalra. Ugyanilyen átváltó pont volt Vecsés és Üllő között, a balatoni úton Érd után, Esztergomba menet pedig Szentendre magasságában. Az autósok olykor megzavarodtak, például az a férfi is, aki Pestszentlőrincen azt gondolta, ott még a baloldali közlekedés van érvényben és nekihajtott egy lovasszekérnek. A kocsist kórházba szállították.



Az autókon jobbra hajts táblák sorakoztak, mégis sok balesetet hozott a váltás.

Fotó: Fortepan/Nagy József



November 9-én aztán már Budapesten is a jobboldali közlekedés lett érvényben. Már hetekkel korábban utcai plakátok figyelmeztették az embereket és villamosokra szerelt, hatalmas jobbra hajts feliratok hirdették a nagy eseményt. A villamosokra, buszokra és személyautókra is felszerelték a jobbra hajts táblákat, és mindenki kíváncsian várta, mennyire lesz zökkenőmentes a váltás. A Népszava újságírója a következőt írta az új közlekedési szabályokkal kapcsolatban:

„Vasárnap reggel, mire felébredünk, már megfordul minden a pesti utcán. A villamosok arról jönnek, amerre azelőtt mentek. A villamosra felszállni óvatosabban kell, a villamosról való lelépésnek külön furfangja lesz: bal kézzel kell kapaszkodni, jobb lábbal kell lelépni.”