„Juszt eddig teljes mellszélességgel kiállt a DK mellett, ezért némileg meglepő, hogy most Magyar Péter szavait visszhangozza. Bár az elmúlt hónapokban is többször védelmébe vette a korábbi igazságügyi miniszter volt férjét, például Varga Juditot állította be családon belüli bántalmazóként, mert az emlékezetes Frizbi című műsorban elhangzott, hogy egyszer felpofozta Magyart. Az anyák napján rendezett debreceni tüntetés kapcsán is a Fideszt és Kósa Lajost támadta Juszt a kihelyezett plakátok miatt.

Talán már azt is megbocsátotta a hungarofób Manfred Weberrel szövetkező bulikirálynak, hogy 2002-ben egy általa vezetett ATV-műsorban kötelet kívánt Medgyessy Péter miniszterelnök nyakába, akikről éppen kiderült, hogy a kommunista titkosszolgálat SZT-tisztje volt. Az akkor egyetemistaként a műsor vendégeként meghívott Magyar durva kiszólása azért is érintette rosszul Juszt Lászlót, mert közismerten nagy barátja volt a szocialista kormányfőnek, méghozzá régi családi kapcsolatok fűzték hozzá, egykor még az édesapjának volt beosztottja Medgyessy Péter a Pénzügyminisztériumban. Nem is hagyta annyiban, védelmébe vette a miniszterelnököt, sőt azt magyarázta, hogy kifejezetten elismerésre méltó volt a pártállami titkosszolgálati tevékenysége. Ezen sem lehet csodálkozni, hiszen Juszt a mai napig büszke arra, hogy ő készíthette el az utolsó interjút Szófiában a házi őrizetben lévő, megbuktatott, majd a rendszerváltás után elítélt kommunista diktátor Todor Zsivkovval.

Várjuk a következő nagy interjút Magyar Péterrel, a témajavaslat is kínálja magát: „a kötelet emlegető egyetemista karrierje a zsíros állami pozíciókon át, belvárosi bulikban randalírozva a brüsszeli elit előszobájáig.

De mit fog szólni ehhez Ferenc és Klára?”