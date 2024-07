Szürreális ez az egész „Magyar Péter-jelenség” – és most már nem zárható ki, hogy tartósan velünk marad

A Tisza Párt arca pestiesen szólva nagyot ment: fiatal lányokkal enyelgett, balhézott, agresszívan viselkedett, majd miután kirakták a biztonságiak a szórakozóhelyről, még egy villamosmegállóban dühöngött. Aztán némi szundi, bocsánatkérés a rajongóktól, s

hoppá, Magyar Péter már megint Manfred Weber kedvenc européer politikusa lett, fehér ingben, szűk naciban.

Lehet, hogy a Puzsér Róberteket, Nagy Ervineket ez sem érdekli majd, ahogy azt is benyelték tőle, hogy ígérete ellenére beül az EP-be, mondván, onnan is lehet pártot építeni. Az sem zavarta őket, hogy piramis­játékos csalás miatt elítélt aktivistával dolgozik, titokban rögzítette felesége szavait, vagy épp újságírókat aláz meg vállalhatatlan módon.

Nem számít semmi: akiben szemernyi esélyt lát az O1G-tábor, annak bármit elnéz. És akármit benéz.

Kunhalmi Ágnes, Donáth Anna és Komjáthi Imre már belebukott a bukásba, Gyurcsány Ferenc is megingott picit, s alighanem Gyöngyösi Márton sem marad a székében. A Párbeszéd nem is létezik, ott minek felelősöket keresni? Túl azon, hogy a parlamenti frakciók lélegeztetőgépen tartják a zombipártokat, a baloldalon aratott a kaszás.

A DK és szoros pajtásai nyilván bírnak annyi tartalékkal és tapasztalattal, hogy némileg visszakapaszkodjanak,

de a domináns szerepnek alighanem annyi, ahogy a Mi Hazánk is kénytelen visszavenni. Hiába, a harmincszázalékos támogatottságot bezsebelő „lufi” elvette előlük a levegőt, ami újratervezésre vagy feladásra szorítja az ellenzéki formációkat.

A pakliban benne van, hogy az érdemi politikai döntéseket és a protesten túlmutató üzeneteket eddig kerülő „slim fit” projekt

nem éli túl a valódi megméretést, azaz az érdemi politizálást, és kiderül, hogy az egész egy nagy kamu.

Láttunk már ilyet. Ám az sem zárható ki, a szürreális Magyar Péter-jelenség velünk marad. Ebben az esetben a kormányoldalnak is újra kell gondolnia az ellenfél-menedzsmentet, netalántán saját politikáján is korrekciót kell végrehajtania. Az alapvetések, a no war, no migration, no gender nyilván maradnak, de a hangsúlyokon és a fókuszon lehet, hogy módosítani fog. A gyurcsányozástól például alighanem elbúcsúzhatunk, s akár újra előtérbe kerülhetnek az olyan szakpolitikai témák, mint az otthonteremtés vagy az energiahatékonyság.

A Fidesz sosem volt gyenge az alkalmazkodásban, sőt.

Szóval az egyértelmű, ám nem tanulságok nélküli jobbos győzelmet hozó választás a kormányoldalt kihívás elé állítja, míg a baloldalt lényegében legyalulta. Marad az ellenzéknek egy önimádó Magyar Péter meg egy kudarcbajnok Karácsony Gergely.

Egészségükre!

