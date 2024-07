Érik az újabb botrány: A Coca-Cola elismerte, hogy az idehaza forgalmazott Fantában fele annyi narancs van, mint a külföldön kaphatóban

Nyitókép: Soeren Stache/ DPA / AFP

Gyakran felmerül az a vád, hogy a nagy élelmiszermultik Kelet-Európában – és Magyarországon is – gyengébb minőségű, más összetételű termékeket árusítanak, mint a nyugati piacokon. Ezúttal a Pénzcentrum Olaszországban járt olvasója a Fanta naranccsal kapcsolatban osztotta meg tapasztalatait. Mint kiderült: dupla annyi a narancstartalom van abban, mint amit az itthoni üzletekben lehet kapni.

A terméket gyártó Coca-Cola azt írta a portál érdeklődésére, hogy a Fanta narancsot Európa-szerte gyártják, és hogy a különböző országokban

valóban eltérő lehet a gyümölcstartalom.

Hozzátették, az egyes országokban a gyümölcstartalom többnyire hasonló a helyben kapható hasonló termékekéhez, valamint összhangban van az érvényes helyi szabályozásokkal.

A NÉBIH azt válaszolta nekik, hogy korábban (2017-ben) már összehasonlították az Ausztriában, illetve Magyarországon kapható üdítőt, amikor is azt állapították meg, hogy az osztrákban kevesebb volt a narancslé (3%), mint a magyarban (akkor 6% volt, most 5%), illetve hogy a laikus fogyasztóknak a Magyarországon kapható termék ízlett jobban. Az élelmiszerhatóság arról is biztosította a portált, hogy ezek az eltérések – a gyártói nyilatkozat figyelembevétele mellett – jogszerű és objektív okokkal indokolhatók, mert nemzeti jogszabályunk nincs az üdítőitalok gyümölcslé-tartalmára vonatkozóan. (Más tagországokban létezik ilyen szabályozás.) Tehát a gyártó által meghatározott összetételt az adott ország fogyasztói elvárása befolyásolja.

Ezt nevezhetjük „nemzeti ízpreferenciának.

A narancsos Fanta üdítőitalt többféle receptúra alapján gyártják, országonként eltérő narancs, cukor, glükóz-fruktóz szirup és egyéb, akár mesterséges édesítőszer felhasználásával.

