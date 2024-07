Nyitókép: Kőhalmi Péter/AFP

„Aki pedig esetleg felvetette, hogy ideje lenne más irányba kormányozni a hajót, ideje lenne kialakítani egy nemzeti alapon nyugvó, szociáldemokrata elveket valló, de a hazájáért dolgozó baloldalt, azt végül kivetették maguk közül, mint ahogyan történt ez Szili Katalinnal. Az MSZ(M)P ölelésébe aztán végül 2010-re mindenki belehalt, aki szövetkezett velük, így merült előbb az SZDSZ, majd a szebb napokat látott MDF is a feledés homályába.

2010 után aztán többször is jöhetett volna az a bizonyos tisztítótűz, többször is lehetőség nyílt arra, hogy egyes szereplők felépítsenek egy új baloldalt, de erejük sosem volt hozzá. Így történt, hogy a legnagyobb átalakuló, a kommunista rezsim egykori nyertese, Gyurcsány Ferenc egészen mostanáig uralni tudta a politika ezen térfelét. És így történhetett, hogy a 2010-ben elkezdődött lejtmenet egészen 2024-ig tartott.

Ami biztos, hogy a végjáték még nem zárul le egy darabig, de innen a visszatérésre már nem sok esély van. Most ugyanakkor már azt is figyelni kell, hogy az a bizonyos tisztítótűz valóban megtisztulást jelent-e. Ezzel kapcsolatban erősek a kétségek. Sokat elárul a baloldal válságáról, hogy egy magát jobboldalinak nevező szerencselovag volt az, akinek végül sikerült kiütnie a nyeregből a kommunizmus szellemét. Hogy az ország jobban járt-e vele? Aligha. Gyurcsány helyett ugyanis kapott egy feleségéről titokban hangfelvételt készítő, stúdiókból sértődötten kirohangáló, egyes képek tanulsága szerint bárokban tivornyázó alakot, aki mögött ráadásul sajtóinformációk szerint hasonló kör állhat, mint a 2022-ben levitézlett szereplők mögött Ez lenne tehát az új baloldal.

Egyelőre abban lehetünk biztosak, hogy a magyar pártrendszer ismét átalakult. Hogy mennyire tartósan, azt még nem láthatjuk. És azt sem, hogy mikor jelenik meg egy olyan baloldali erő, amely tényleg képes a hazájáért tenni és a hazája érdekében cselekedni. Mert ami most van, az biztosan nem az. Pedig példa van erre, és nem is kell messzire menni. Robert Fico szlovák miniszterelnök szociáldemokrata pártja pont ilyen. A magyar baloldalnak 34 év is kevés volt hozzá, hogy kitermeljen egy ilyen erőt.”