Nyitókép: Képernyőfotó

„Most, hogy Friderikusz Sándor is beszállt a 444-lemondási kampányba (link kommentben), nem árt néhány dolgot elvi éllel és a maga konkrétságában tisztázni. Herczeg Márknak többnyire egy sorával nem értek egyet, és a 444 szerkesztőségében vélhetően többen meg tudnának fojtani engem egy kanál vízben, mely tudattal remekül elvagyok. Csapásokat adunk, és csapásokat kapunk - ez a műfaj már csak ilyen.

Viszont egy vélemény kifejtése miatt megtorlást szervezni egy újságíróval vagy egy egész lappal szemben ultragáz. Aki ebben részt vesz, az gyorsan fejezze be a szólásszabadságról, sajtószabadságról, pluralizmusról, méltányosságról, a hatalom ellenőrzésének szükségességéről szóló tirádák hangoztatását. Teljesen legitim valakit paprikajancsinak, böszmének, el qrónak nevezni, ha pedig valaki mindezekkel nem ért egyet, az írjon igazabb, frappánsabb, inspirálóbb véleményt (nem lesz nehéz, és felület is bőven akad hozzá). Az már jóval kevésbé van rendjén, sőt egyáltalán nincs rendjén, hogy csak a kommentár jelenik meg, a hír, amit kommentál, nem – de ismétlem: nekem van bajom a 444-gyel, meg az egész rosszul fölfogott gonzó hülyegyerekeskedéssel, és nem is szoktam magamban tartani.

Ugyanis a sajtó, a média természetesen bírálható, ám egy politikai tábor föltüzelése egyes orgánumokkal szemben a kritikai hangok elnémítását, vagyis az önkényes hatalomgyakorlást vetíti előre. Ahogy ezt Friderikusz más esetben érzékeli is, amikor útszéli sarlatánokkal és önjelölt megmondóemberekké öregedő instacelebekkel szemben védelmébe veszi Rónai Egont.

Mert ugyan az se szép, amit Gyurcsány tesz a 444-gyel, de az igazi galádságot már megint a Temu-megváltó követte el. A végeláthatatlan hazugságok sorát egy ritka aljas inszinuációval toldotta meg. A 444-nél kommentelve, de az ámokfutásáról beszámoló szakportálnál is benyögi, hogy neki első kézből származó információja van, hogy a szerkesztőségben a titkosszolgálatok elhelyezték az emberüket. Egyfelől arcpirító gátlástalanság magánszemélyek által gründolt vállalkozásokat valaki olyannak oltogatni, aki egész életében családi-politikai kitartott volt, másfelől ne szórakozzunk, kérem, az hogy a 444-ben a szolgálatok munkatársa ül, annyira megalapozott, minthogy lemond a kormány, menekül a Tóni, okirati bizonyítékokkal rendelkezik, hogy az ügyészség belepiszkál a papírokba, 1000 elhárítót állítottak rá, blokkolják az internetet, amerre jár, fideszes politikusok lépnek át tömegével hozzá, nem hívják a tévébe, minősíthetetlen lerészegedése tőrbecsalás eredménye satöbbi satöbbi.