Szijjártó Péter figyelmeztetett: Brüsszelben most próbálják eltüntetni az utolsó akadályt is a háború útjából

Nyitókép: Photo by Attila KISBENEDEK / AFP

Brüsszel el akarja nyomni a békepárti erőket, s az utolsó akadályt is el akarják tüntetni a háború útjából azzal, hogy elhallgattatnák, illetve kizárnák Magyarországot a döntéshozatali folyamatokból – szögezte le a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

A tárcavezető belga kollégája azon friss kijelentésére reagált, miszerint tovább kellene léptetni a hetes cikk szerinti jogállamisági eljárást Magyarországgal szemben, így megfosztva hazánkat a szavazati jogától az Európai Unió Tanácsában.

Leszögezte: akik esetleg eddig kételkedtek az e heti európai parlamenti választás fontosságában, most meggyőződhetnek arról, hogy ilyen fontos döntés talán még nem is állt a magyar emberek előtt, mivel Brüsszelben eluralkodott a háborús őrület, a béke pártján állókat pedig el akarják hallgattatni. Brüsszelben ezzel most próbálják eltüntetni az utolsó akadályt is a háború útjából.

Kapuzárási pánik van, hat nap van hátra az európai parlamenti választásokig, hat nap van hátra addig, hogy az emberek meghúzzák a vészféket a háborúpárti vonaton,

amely jelenleg feltartóztathatatlannak tűnő módon robog végső állomása, a harmadik világháború felé” – figyelmeztetett.

„A vészféket június 9-én az európai emberek meghúzhatják, viszont jól látszik, hogy a hátralévő néhány napban is mindent megpróbálnak Brüsszelben elkövetni azért, hogy elhallgattassák mindazokat, akik a béke mellett, akik a háború ellen beszélnek” – vélekedett. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy most belga hivatali partnere tett ilyen lépést, aki próbálja elnémítani a béke hangját ezzel.

Belgium külügyminisztere nem kevesebbet kezdeményez, mint hogy Magyarországot zárják ki az EU-s döntéshozatali folyamatokból,

hogy mi, magyarok ne képviselhessük az álláspontunkat, mi, magyarok ne mondhassuk el a véleményünket arról, mit gondolunk a közös döntéseink következményeiről, hogy mi, magyarok ne mondhassuk el, hogy nem akarunk háborúba menni, hanem békét akarunk, hogy mi, magyarok ne mondhassuk el, hogy milyen háborús őrület van ma Európában, és hogy mi, magyarok ne mondhassuk el azt, hogy egyre közelebb van a harmadik világháború veszélye” – sorolta.

Június 9-e jelentősége is megnőtt tehát. Június 9-én nagyon erős támogatásra, nagy győzelemre van szükségünk ahhoz,

hogy a következő hetekben és hónapokban is ellen tudjunk állni a nyomásnak, hogy tudjuk képviselni erősen a béke hangját, fel tudjunk lépni a harmadik világháborús készülődés ellen itt, Európában” – fűzte hozzá.