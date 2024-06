Rogán a 444-nek: „Nem Önök mondják meg, hogy mit gondolnak az emberek”

Nyitókép: MCC

Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter bő egyórás interjút adott a 444.hu-nak. Ebben szó esett a magyarországi médiahelyzetről is. „Magyarországon kétféle sajtó van: a sajtónak az egyik fele jobboldali értékeket vall, és ezeket vállalja is. A sajtónak a másik fele pedig liberális értékeket vall” – jelentette ki a kormányzati kommunikációért, a nemzetbiztonságért is felelős tárcavezető a portál munkatársának. Utóbbi itt rákérdezett arra, hogy a miniszter miként érti, hogy jobboldali értékeket vall egy sajtóorgánum, mik ezek a jobboldali értékek. Rogán erre azt mondta, „ilyen sajtó régen volt a nyugati világban is. Nekik fontos a nemzeti szuverenitás, ami Önöknek nem annyira fontos”.

„Nem mi mondjuk meg, hogy mit gondolnak az emberek”

Rogán Antal tárcavezető a jobboldali médiánál maradva arról is szólt, hogy „a jobboldali média értelemszerűen többet foglalkozik baloldali politikusokkal és a jobboldali pártok üzeneteivel”. (...)

Az a jó, hogy Magyarországon van jobboldali és baloldali média is, és a nyilvánosság nem egyosztatú és nem egy struktúrájú”.

„Nem Önök mondják meg, hogy mit gondolnak az emberek, és ez fordítva is így van. Nem is mi mondjuk meg, hogy mit gondolnak az emberek” – emelte ki a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter. Majd arra szintúgy kitért, hogy „a liberális médiumokban, beleértve Önöket, a Telexet és a többit rendszeresen jelennek meg összehangolt kampányok a kormány politikusaival szemben.

Önök pontosan ugyanazt írják minden alkalommal, minden témában, azonos felületeken. Ezt csinálják és összehangolják”

– hívta fel a figyelmet Rogán Antal.