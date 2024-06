Orbán: Minden háború előkészítésében volt olyan pont, ahonnan már nem lehetett visszafordulni. Egyre közelebb vagyunk ehhez

„Azt látom, hogy nekünk ki kell maradni abból az akcióból, amit a NATO úgy hív, hogy a NATO ukrajnai akciója. Ha ezt nem tesszük meg, átadjuk szuverenitásunkat és akkor nem tudunk kimaradni a háborúból. Ezt le kell tárgyalnunk a leendő főtitkárral. Nekünk jogunk van ragaszkodni a NATO alapszerződéséhez” – mondta Orbán.

Orbán Viktor hozzátette: a kormány tagjai esküt tesznek a magyar alkotmányra, és ki kell tartani a végsőkig, ezért a magyar kormány a választási eredménytől függetlenül ki fog tartani a béke mellett, ameddig tudunk.

„Ha megerősítenek minket, akkor hosszabb ideig tudunk kitartani, ha nem erősítenek meg minket, akkor meglátjuk, meddig tudunk kitartani” – mondta.

„Nekünk is fel kell tankolnunk, nekünk is kellenek fegyverek, idézőjelbe. Nem ahhoz kell erős most, hogy részt vegyünk a háborúba, szembe menni vele, ahhoz kell erő. Tisza István és Horthy Miklós is ki akart maradni, de nekik nem volt elég erejük” – érvelt a kormányfő amellett, hogy miért kell támogatni kormányát június 9-én.

Orbán hozzátette: már így is rengeteget vesztettek az európaiak a háború miatt. A mostani árak nem békebeli árak a boltokban – tette hozzá.

„Itt van az a probléma, hogy folyamatosan be kell fizetni az unió kasszájába olyan összegeket, amiket ki kell fizetni Ukrajnának. Ehhez jönnek hozzá a NATO követelései a fegyverekről” – mondta Orbán,

hozzátéve, hogy egy hosszan elhúzódó háború senkinek – még a győzteseknek és azoknak sem, akik kimaradnak belőle – sem tesz jót.

Végezetül a ferihegyi reptér visszavásárlásáról is kérdezték a miniszterelnököt, aki elmondta: igazán nagy reptér csak egy van Magyarországon, „amiből pedig egy van, az jobb, ha nálunk van és nem másnál”.