Orbán Viktor: Egy háborúban sohasem az dől el, hogy kinek van igaza, hanem hogy ki marad életben

A miniszterelnök a Hír TV Napi aktuális műsorának különkiadásában egy exkluzív interjú során a választásokról és a szomszédban zajló háborúról beszélt. A riporter szerint csak az ellenzék hajtogatja azt, hogy a miniszterelnök erőlteti a háborús pszichózist, az pedig klasszikus dramaturgiai szabály, hogy ha a színpadra egy pisztoly kerül, akkor a harmadik felvonás végéig annak el is kell sülnie. De ma már atomfegyvereket pakolnak a színpadra a hatalmak, ezért tette fel a kérdést, hogy miben lehet reménykedni.

Orbán Viktor erre azt felelte, hogy „a háború nem kényszer vagy sors vagy Isten csapása vagy elháríthatatlan átok, a háború emberi döntések következménye”. Azt is hozzátette:

most is meg tudjuk mondani, egészen onnantól kezdve, hogy az orosz elnök parancsot adott Ukrajna megtámadására – ami egy emberi döntés volt –, hogyan következtek egymás után azok az emberi döntések, amik egyre jobban közelebb juttatnak minket a nyílt konfliktushoz.”

Többek között amiatt is eszkalálódott a helyzet, hogy voltak akik, nem voltak őszinték és nem tartották magukat a szavukhoz. Mint azt kihangsúlyozta, „azt mondta a német kancellár ezelőtt két évvel, hogy ők majd csak sisakokat küldenek, de halált okozó fegyverereket nem. Ahogy azt is mondták, hogy kell néhány szankció, de azok nem terjednek majd ki az energiaszektorra”. Mint mondta, „innen indultunk”. Majd úgy folytatta: „ma ott tartunk, hogy német tankok rohangálnak Ukrajna területén, német légvédelmi rendszereket szállítanak és a teljes európai gazdaságot levágták az egyébként olcsó és ésszerű ellátást biztosító orosz energiaszisztémáról”.

Az interjút készítő Bayer Zsolt úgy fogalmazott, hogy

két és fél éve még senki nem gondolta, hogy háború törhet ki a kontinensen, egy éve pedig senki nem gondolta volna, hogy ebbe a háborúba az egész Európai Unió megpróbál majd beszállni.”

Erre vonatkozóan Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy „olyan dolgok lehetségesek, amikre ma nem gondolunk, vagy egyszerűen elhessegetjük őket”. Mint mondta, „ez a válasz arra is, amikor az a vád éri a kormánypártokat, hogy eltúlozzák a háborús veszélyt”.

Az interjúban azt is mondta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a háború kitörése előtt pár héttel tárgyalt, és akkor 50-50 százalék esélyt látott a konfliktus elharapódzására, miközben az világos volt, hogy az oroszok nem képesek elfogadni, hogy Ukrajna a NATO-tagság felé tart. Szerinte, „ha a mostani tempónak a felével haladunk tovább, akkor néhány hónap és nyílt katonai konfrontáció alakul ki”.

Orbán Viktor szerint a reményünk az, hogy az emberek képesek jó döntéseket hozni, de erre rá kell őket kényszeríteni. „Csak a politikai változás az, amiben reménykedhetünk” – mondta a kormányfő. Ahogy arra kitért, az Európai Parlament összetétele mellett most a tagországok kormányairól is ítéletet mondanak az európai emberek. Ahogy kérte: „én is azt kérem az emberektől, hogy erősítsék meg a kormány mögötti bizalmat a béke érdekében”.

Huszonnégy óra alatt lehet megállítani ezt a háborút, és elérni a tűzszünetet. Három telefonhívás kell, az ukrán elnökkel közölni kell, hogy a korábbi automatikus támogatás helyett most már feltétele a további donációnak az azonnali tűzszünet

A miniszterelnök szerint jelenleg Brüsszel és Washington nevezhető a háborús központnak, vasárnap pedig itt kell megnyerni az elsőt, novemberben meg Amerikában a második mérkőzést, ahol jobb esetben a békepárti elnökjelöltet, Donald Trumpot választják meg. Ennek kell teljesülnie ahhoz, hogy mindkét oldalon pozícióba kerüljenek azok az emberek, akik képesek megállítani a háborút.