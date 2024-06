Medgyessy Péter az ellenzék választási kudarcáról: Megérdemelték, amit kaptak!

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

Magyarország korábbi miniszterelnöke, Medgyessy Péter volt a Partizán szerda esti műsorának vendége, aki kifejtette véleményét az ellenzéki pártok EP-választási kudarcáról. „Nem rogyott össze semmi sem. Volt egy kudarc. Ezt végig kell elemezni, le kell vonni a konzekvenciákat, és a 2026-os választásig van még idő, hogy megfelelő módon újraszerveződjenek ezek a pártok” – mondta a korábbi politikus.

Megérdemelték, amit kaptak, legyünk őszinték”

– tette hozzá a kormányfő az ellenzékről.

Medgyessy az interjúban elmondta azt is, hogy nagyon sajnálja a Momentum bukását, mivel egy „dinamikus, fiatalos, liberális pártként indultak pár éve, és ma nincs más ilyen karakterű párt a politikai palettán.” Kitért arra is, hogy Donáth Anna egy tehetséges politikus, de szerinte most nem mérte fel jól a politikai helyzetet.