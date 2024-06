Magyar Nemzet: Egy ügyvéd is segítette Magyar Péter bizalmasa és társai csalássorozatát

Egy ügyvéd is segítette Magyar Péter bizalmasa és társai csalássorozatát – írja a Magyar Nemzet. Hozzáteszik: a jogász a milliárdos piramisjáték utolsó hónapjaiban nyújtott segítséget a megszámlálhatatlan károsultat átverő bűnbandának.

Az ügyvédet S. Mária, Magyar Péter bizalmasa, egyben élettársának édesanyja vonta be a milliárdos piramisjáték-ügyletbe.

A lap szerint az iratokból kiderül, hogy a nő ráadásul a bűnbanda vezetőjének mutatta be a jogászt, akiből később szintén vádlott lett. A férfi ezek után „vállalkozott rá, hogy néhány esetben okiratszerkesztő ügyvédként közreműködjék az elsőrendű vádlott és társai által bonyolított egyes ügyleteknél“ – olvasható az ítéletben, ami azt is tartalmazza, hogy az ügyvéd „több kölcsönszerződést, ingatlan jelzálogszerződést és egyéb okiratot készített és jegyzett ellen, amelyek – F. Attila, illetve társai által meghatározottak alapján – jellemzően nem a felek közötti tényleges megállapodást és a valós pénzmozgást tükrözték“.

A bíróság azt is rögzítette, hogy a jogász egyes sértetteknek maga is javasolta, hogy fektessenek be az elsőrendű vádlott által kínált lehetőségbe.

Csalássorozatban volt érintett Magyar Péter jobbkeze, élettársának édesanyja, aki Magyar pénzügyeit is intézi

– írtuk korábban a Magyar Nemzet nyomán.

Ismert: egészen a 2010-es évekig és egy, a celebvilágban is jól ismert nagykátai ikerpárig nyúlnak vissza. F. Attila és testvére, F. László, illetve az általuk létrehozott, S. Máriát is a soraiban tudó bűnszervezet megszámlálhatatlan embert vert át.

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, S. Mária a Tisza Párt baloldali vezérének bizalmasa, aki egyben élettársának édesanyja is.

A Magyar Nemzet azt írta, az ikerpár nyolcmilliárd forintot szedett össze jó befektetést ígérve, de alig 1,5 milliárdot fizettek vissza tőke vagy kamat formájában a megtévesztett embereknek. A hálózat 10-30 százalékos kamatokkal csábította a befektetőket, amit csak csak néhány embernek fizettek ki.

S. Mária ugyanis a legszűkebb stábba tartozik. Ő kezeli a számlákat, fizeti a beszállítókat, színpadi technikát, testőröket, irányítja, kezeli a hirtelen százmilliókkal felduzzasztott Magyar-közösség pénzügyeit.