Piramisjáték-hálózatot épített és gátlástalanul verte át a gyanútlan áldozatokat Magyar Péter jobbkeze

Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP

Az összeomlás szélén állt már a piramisjáték-hálózat, miközben a bűnszervezet vezetőjét már letartóztatták, S. Mária mégis tovább folytatta a zavaros ügyleteket, és több áldozatot is rávett a „befektetésekre” – ez is kiderült a milliárdos csalási ügy bírósági irataiból – írta meg a Magyar Nemzet.

„Teljesen rendben van minden” – ezzel a kijelentéssel nyugtatta az elmúlt évek egyik legnagyobb csalási botrányának áldozatait Magyar Péter bizalmasa, aki a legszűkebb stáb tagja is volt, miután a bűnszervezet vezetőjét már letartóztatták.

Az üggyel kapcsolatban több tanú is beszélt erről a bírósági eljárás során.Az iratokban az is szerepel, hogy S. Mária az egyik károsultat azzal tévesztette meg a piramisjáték összeomlása előtt, hogy ő maga is befektetett az üzletbe, így senkien nem kell aggódnia.

Egy másik áldozat pedig arról számolt be, hogy a csalási ügy főkolomposának letartóztatása után a nő aktívan részt vett az ügyletek folytatásában.

Volt olyan személy is, akit nem sikerült becsapni, mivel az illető jogi képviselője figyelmeztette ügyfelét nemcsak a csalás, hanem a pénzmosás gyanújára is.

Emlékezetes, hogy a bűnügy szálai egészen a 2010-es évekig nyúlnak vissza, és egy, a celebvilágban is ismert nagykátai ikerpárhoz vezetnek. F. Attila és testvére, valamint az általuk létrehozott banda, melynek tagja volt S. Mária is, számtalan embert vert át, köztük ismert személyiségeket és alvilági figurákat is.

Az ikerpár által irányított szervezet közel nyolcmilliárd forintot gyűjtött össze „jó befektetést” ígérve, de csupán 1,5 milliárd forintot fizettek vissza a megtévesztett embereknek.

Az ügyben már jogerős döntés született, és a csalási botrány kiagyalóját tizenegy év börtönbüntetésre ítélték, bár F. Attila hamarosan szabadulhat.

Magyar Péter bizalmasa, aki egyben élettársa édesanyja is, már egy ideje szabadlábon van, de korábban ő is több évet töltött börtönben.

S. Mária a jogerős ítélet szerint összesen 350 millió forintos kárt okozott.