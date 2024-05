Magyar Péter elnémult, amikor a büntetett előéletű háttéremberéről kérdezték

A Metropol keddi cikke szerint Magyar Péter egy nap múltán sem válaszolt semmit a Telex és a 24.hu kérdéseire az őt, élettársa anyját és a TISZA pártot érintő piramisjáték-botránnyal kapcsolatosan, ehelyett inkább a beszédes hallgatást választotta. Egyetlen szóval sem válaszolt, amikor a Telex ezt kérdezte tőle:

„Milyen módon segíti Önt S. Mária, volt-e tudomása S. Mária fegyházbüntetéséről, van-e köze S. Máriának a Tisza Párt pénzügyeihez?”

De nem válaszolt a 24.hu hasonló kérdéseire sem, amelyek így hangzanak:

• „Milyen kapcsolatban van S. Mária a Tisza Párttal, a Talpra Magyarok Közösségével, illetve személyesen önnel?

• Tudta-e ön a Metropol-cikk megjelenése előtt, hogy S. Máriát gazdasági bűncselekményért jogerősen elítélték?

• Lát-e ebben problémát abban az esetben, ha hivatalosan vagy formálisan, esetleg baráti szívességből segíti az ön munkáját?”

Időközben kiderült az is: S. Mária bűntársai egy ismert politikus nevével is visszaéltek annak érdekében, hogy még több pénzt csikarjanak ki az átvert ügyfeleiktől. A bűnszervezet tagjai persze semmilyen kapcsolatban nem álltak az általuk megnevezett honatyával, aki a korabeli sajtóhírek szerint jelezte is a hatóságoknak, hogy visszaéltek a nevével.