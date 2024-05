Négy évet ült fegyházban Magyar Péter fontos háttérembere

Fotó: AFP/Kisbenedek Attila

A Metropol arról írt hétfőn, hogy S. Mária – aki feltűnt Magyar Péter, a Talpra Magyarok! mozgalom vezetője, a Tisztelet és Szabadság Párt alelnöke mellett, és a lap szerint Magyar fontos pénzügyi háttérembere, Magyar Péter élettársának édesanyja –, egy a lap birtokába került jogerős ítélet indoklása szerint

bűnszervezetben követett el folytatólagos csalássorozatot és magánokirat-hamisítást éveken keresztül. S. Mária a bűnszervezet fontos tagjaként kapott 4 éves fegyházbüntetést.”

Magyar háttérembere tehát súlyos büntetést kapott, ezt jól mutatja az is, hogy az ítéletben kizárták a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét, valamint büntetését a legsúlyosabb végrehajtási fokozatnak megfelelő fegyházban kellett letöltenie (lenti kép).

A Metropol által lehozott dokumentum

A Talpra Magyarok sajtóirodáját a Mandiner is megkereste, megkérdeztük, hogy tudnak-e a cikkről és mit szólnak hozzá. Illetve, hogy milyen szerepet tölt be S. Mária a Talpra Magyarok közösségénél (és a Tisza Pártnál), valamint tudtak-e az ítéletről. Amint kapunk válaszokat, azokkal frissítjük a cikket. A portál ugyanis azt írta, S. Mária gazdasági ügyekre is ráláthat.