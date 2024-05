Ezt lehet tudni a Magyar Péter pártját behálózó csalás-sorozatról, amely a Quaestor- és a Buda-Cash-botrányhoz mérhető

A Magyar Nemzet azt írja,

az ikerpár nyolcmilliárd forintot szedett össze jó befektetést ígérve, de alig 1,5 milliárdot fizettek vissza tőke vagy kamat formájában a megtévesztett embereknek. A hálózat 10-30 százalékos kamatokkal csábította a befektetőket, amit csak csak néhány embernek fizettek ki.

A pénz többnyire nylonzacskókban, többek között benzinkutaknál, a BankCenter előtt, vagy épp plázák parkolójában került átadásra, mindezt a kispolgárok és kisnyugdíjasok kárára. Az eltűnt milliárdok nyomára azóta sem bukkant a hatóság.

A Magyar Nemzet azt is felidézi, S. Máriát, Magyar élettársának az édesanyját, a baloldal messiása sok nyilvános szereplésére magával viszi. S. Mária ugyanis a legszűkebb stábba tartozik. Ő kezeli a számlákat, fizeti a beszállítókat, színpadi technikát, testőröket, irányítja, kezeli a hirtelen százmilliókkal felduzzasztott Magyar-közösség pénzügyeit. A színpadra lépés előtt jellemzően vele vált szót utoljára Magyar Péter.

Magyar jobbkeze már szabadlábon

A Metropol korábban azt írta, Magyar Péter gazdasági vezetője a bűnözői tevékenysége alatt azt hazudta a károsultaknak, hogy a médiába, filmgyártásba fekteti be a pénzt, így fizet majd magasabb hozamot. A bírósági ítélet kimondta, hogy egy károsultra vetítve ő okozta a legnagyobb kárt, miután 108 milliót csalt ki egyetlen embertől. Volt, akit rábeszélt arra, adja el a lakását, hogy a pénzt majd „megforgathassa”.

A Magyar Nemzet a bírósági iratok alapján azt is megírta, hogy S. Mária a jogerős ítélet szerint összesen 350 millió forintos kárt okozott.

A csalási botrány kiagyalóját jogerősen tizenegy évre ítélték, igaz, F. Attila jövőre szabadulhat a rácsok mögül.

Magyar Péter bizalmasa, egyben élettársa édesanyja már egy ideje szabadlábon van, de korábban ő is több évet ült börtönben.

Feltűnik a TISZA Párt alapítója is

A botrányba a TISZA Párt ügynökmúlttal is terhelt alapítója is belekeveredett, a bírósági iratokból kiderül ugyanis, hogy a bűncselekmény-sorozatban Deák Boldizsár neve is felbukkant. Mivel a férfi az ügy több szereplőjével is kapcsolatban állt, a Magyar Nemzet szerint nyilván többet tudhatott a csalássorozatról, mint egy átlagember, igaz, a perben mint sértett, csak tanúként szerepelt.

Miért hallgat Magyar Péter?

Mindezek mellett még egy fontos dolgot érdemes felvetni a Magyar Nemzet szerint: mit tudhatott Magyar Péter a két kulcsemberének szerepéről a milliárdos piramisjátékban?

Nehéz ugyanis elképzelni, hogy élettársa, Vogel Evelin akkor sem beszélt édesanyja múltjáról, Magyarnak, amikor a férfi kilépett a fényre és politikai pályára lépett.

Magyar Péter eddigi, ezzel kapcsolatos megnyilvánulásaiból nem sok minden derül ki azon kívül, hogy mindent hazugságnak nevez. A konkrétumokba persze egyszer sem mert belemenni, a Magyar Nemzet szerint nem kérdés, miért: a bírósági iratok őt cáfolnák meg.

Az ügyben korábban kérdéssel fordultunk a TISZA Párthoz. Arra voltunk kíváncsiak, tudott-e Magyar Péter arról, hogy a TISZA Párt alapítója is érintett lehet az elmúlt évek legsúlyosabb piramisjáték-botrányában, de nem kaptunk választ.