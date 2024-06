Karácsony tényleg meglépte: a Kúriához fordult a főpolgármester-választás megismétléséért

Kép forrása: MTI/Lakatos Péter

„Ahogy ígértem, a mai napon beadtam a Kúriának azt az indítványt, amelyben a főpolgármester-választás eredményének megsemmisítését, és a szavazásnak az egész városban való megismétlését kérem” – jelentette be Facebook-oldalán a főpolgármester, hozzátéve: „Tudom szokatlan dolog, ha egy politikus tartja a szavát, ahogyan az is, ha egy olyan választás megismétlését kéri, amit megnyert. Tudom azt is, hogy sokan belefáradtak már ebbe a hosszúra nyúlt választási kampányba, de a választás demokratikus legitimitása nem múlhat azon, ki nyert és ki veszített” – tette hozzá.

A 2024-es budapesti főpolgármester-választás rendkívül szoros eredményt hozott. Az éjszakai órákban a szavazatszámlálás végeztével kiderült, hogy a hivatalban lévő főpolgármester, Karácsony Gergely mindössze 324 szavazattal előzte meg Vitézy Dávidot. Ezután Vitézy az érvénytelen szavazatok újraszámolását kérte, melynek eredményeképpen már csak 41 szavazatkülönbséggel nyerte meg a választást Karácsony Gergely.