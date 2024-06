Elemző a Fidesz soha nem látott mozgósításáról: Az utolsó napok mindig kulcsfontosságúak

Deák Dániel elmondta, a tét, hogy a háborúpárti erők meggyengülnek-e nemcsak külpolitikailag, belpolitikailag is értelmezhető, hiszen a háborúpárti magyar baloldal az EP-választást a hazai megerősödésére is fel akarja használni. Ezért is indított olyan mozgósítást a Fidesz-KDNP, amely az országgyűlési választásokhoz fogható – magyarázta.

Mint mondta, az EP választásra nem csak az jellemző, hogy kisebb a részvétel, mint az országgyűlési választásokon, hanem az is, hogy nehéz a bizonytalanokat megszólítani a kampányában, inkább a biztos pártválasztók vesznek részt rajta.

A saját tábort kell mozgósítani a sikerhez, ezért az utolsó napok kulcsfontosságúak, a választóknak nagyjából egy negyede, húsz százaléka ezekben a napokban dönti el, hogy részt vesz-e a választáson”

– fogalmazott.

Egymillió emberrel találkozik a Fidesz

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a dabasi választókkal találkozva Orbán Viktor kifejtette: a Békemeneten ismét kiderült,