Él, és bíznak benne

A választás a demokrácia ünnepe – olyan óriási közhelynek tűnik a kijelentés a modern politikában, hogy ember legyen a talpán, aki az unottan ásító tömegekkel szemben be tudja fejezni a mondatot. Abban pedig már végképp nem bízik senki, hogy valaki is hitelt adna a tartalmának. Pedig tetszik, nem tetszik, a mondat nemcsak igaz, de tartalmának igazsága időről időre be is bizonyosodik.

Pontosan úgy, ahogyan június 9-én Magyarországon. Egy demokrácia értékét vagy életrevalóságát ugyanis nem pusztán azon lehet lemérni, hogy a résztvevői mit mondanak róla. Sőt, némi túlzással azt is megállapíthatjuk: minél többen szidják, annál megalapozottabb lehet a gyanúnk, hogy erős és stabil demokráciával van dolgunk. Akárhogy is, az biztos, hogy ebből a szempontból sem lehet szemrehányást tenni a magyar demokráciára. Szidják elegen, így erős és életképes lehet.