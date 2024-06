Egy viccpárti pojácán kívül ugyan ki tudná együtt elképzelni Lenint, a Tanácsköztársaság rohanó alakját vagy Sztálin csizmáját a Turullal?

(Nyitókép: Magyar Nemzet / Bach Máté)

„(…) Isteni, csodás eset következtében nevezték el Álmosnak, mert teherben lévő anyjának álmában isteni látomás jelent meg turulmadár képében, és mintegy reá szállva teherbe ejtette őt. Egyszersmind úgy tetszett neki, hogy méhéből forrás fakad, és ágyékából dicső királyok származnak.”

E királyok lettek aztán a Kárpát-medencét 400 éven át uraló Árpád-ház sarjai, akik magukat Turul-nembelieknek nevezték, s amely dinasztia

valamennyi (uralkodó)család közül a legtöbb szentet adta a katolikus egyháznak.

Magyarnak lenni származás, nyelv, szokások, hagyományok, kultúra, történelmi összetartozás, de mindenekelőtt tudat kérdése. Úgy is fogalmazhatunk: magyar az, akinek fáj Trianon. De kiegészíthetem azzal, hogy a vérszerződéssel ezen a néven megszülető magyarságunkhoz tartozik, hogy több más szimbólum mellett (előtt) szent számunkra a turul.

Nem véletlenül áll identitásunk középpontjában (hasonlóan például a Szent Koronához vagy a címerünk bal oldalát kitöltő vörössel és ezüsttel hétszer vágott pajzsmező sávjaihoz); világháborús emlékműveken szerte az országban látható, de még a budai várban, Tatabányán az M1-es fölött, vagy éppenséggel az eredetileg Ferenc Józsefről elnevezett Szabadság hídon is felbukkan. Jellemzően a császár emlékének megörökítése őt magát is alig élte túl, míg a turulok a legvadabb kommunistákat is.

Kemény fába vágja tehát a fejszéjét, aki mondai madarunkat akarja porba rántani.

Ezúttal ismét az ebből a szempontból elég hányatott sorsú hegyvidéki turul került az ellenség célkeresztjébe.

A második világháború áldozatainak emelt emlékmű megvalósításáról 2004-ben született határozat, s bár „a fővárosi vezetés a Turul Szövetségre hivatkozva a turul szélsőjobboldaliságát hangoztatta, és mint antiszemita szimbólumot semmilyen körülmények között nem ajánlotta”, azért hosszas huzavona után végül az akkori kerületi polgármester, dr. Mitnyan György 2005. október 22-én felavatta Szmrecsányi Boldizsár alkotását a Böszörményi úton.

Az ünnepség – a baloldali hecckampány közepette – egyfajta tüntetéssé, kiállássá változott, ennek is köszönhetően igen sokan összegyűltünk.

Már akkor is belénk – illetve nemzeti szimbólumainkba, és ezen keresztül az identitásunkba, a magyarságunkba, a hitünkbe – akartak belerúgni.