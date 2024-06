Egy merész álom: gyalogoshíd a Margitszigetre – Dombi Rudolf II. kerületi fideszes polgármesterjelölt a Mandinernek

Fotó: Fidesz

A miniszterelnök a Békemeneten bejelentette, hogy mozgósítási világrekordra készülnek. Ezzel önök hogy állnak itt a kerületben?

Olimpiai bajnokként mindig is sikerorientált, csapatban gondolkodó ember voltam, ami most sokat segít abban, hogy ehhez a rekordhoz is hozzájáruljak. Ráadásul nem is esik nehezemre, hiszen hetek-hónapok óta azt élvezem a legjobban, ha emberekkel találkozom és beszélgetek. Igaz, az elmúlt néhány napban ezek a találkozások megsokszorozódtak, én magam is sok helyre kopogtattam be, hogy megkérdezzem a kerületben élők véleményét és meghallgassam javaslataikat. Nagyon pozitívak a tapasztalataim, mert gyakorlatilag mindenhol szívesen fogadtak és bíztattak. Akikhez nem tudok eljutni, azokat telefonon keressük fel a képviselőtársaimmal együtt, mert nekünk mindenki véleménye számít, hiszen Buda jövője a tét!

Hogyan kötődik a második kerülethez?

2008-ban költöztem a kerületbe. Rendszeresen a Margitszigeten edzettem, telente a Hármashatár-hegyre futottunk fel, minden szombaton hegyi futás volt. A Margitszigeti Diák Kajak Klub színeiben, innen indultam 2012-ben az olimpiára, és ide hoztam haza az aranyérmemet is. Az ajtónk előtt rengeteg ajándék, kedves üzenet várt a szomszédoktól. Ebből a sok szeretetből, amit kaptam a kerületben, szeretnék most visszaadni. Mindig nyitott szemmel azt figyelem, mit lehetne fejleszteni. Hét éve abbahagytam a sportot, diplomát szereztem, azóta európai uniós projektekkel, ingatlanfejlesztéssel, üzemeltetéssel foglalkozom.

Sport és politika – hogy fér össze, gondolom, sokan megkérdezik!

Nagyon sok metszéspontja van szerintem, akár a hazaszeretet, akár a fejlesztés, fejlődés, keményen és kitartóan dolgozni a sikerért! A sportban és a politikában is szükség van fegyelemre, alázatra! Polgármesterként szolgálni szeretném az itt élő embereket és velük együtt, közösen építeni a kerületet.

Elmondaná, mire gondol?

Rengeteg olyan út- és járdaszakasz van, ami úgy néz ki, mintha bombáztak volna. Naponta halljuk, hogy az önkormányzatoknak nincs pénze, nos, a második kerület az úgy áll, hogy Karácsony Gergely helyett fel tudott újítani több száz millió forintból egy útszakaszt a Szilágyi Erzsébet fasoron. Méghozzá egy olyat, ami ráadásul itt van mellettünk a kerület határán, de egyébként XII. kerületi közigazgatási rész, és fővárosi üzemeltetésben van. Szuper, hogy annyi pénze van a kerületi önkormányzatnak, hogy a főváros helyett költ, de azt gondolom, ez nincs jól így. A külső városrészeken nincs vízelvezetés, van, ahol nincs járda, és akad olyan is a XXI. században, hogy át kell menni a túloldalra egy babakocsival is, ha gyalogosan közlekedünk. Ez teljesen méltatlan a kerülethez. Akadnak ugyan látványintézkedések, mint például a sok virágágyás, ami bár szép, de nem oldja meg kerületünk valódi problémáit. A mai napig azokkal a projektekkel ékeskednek, amit az előző városvezetés kezdett el, még a forrást is megszerezte rájuk. Így már csak a kivitelezés maradt nekik. Ilyen például a Gyarmati Dezső Uszoda melletti közösségi liget vagy a Széna tér.