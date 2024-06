Nyitókép: Vitézy Dávid Facebook-oldala

„Viszont most főpolgármester-jelölt mellett egyben listavezető is. Ha nem választják meg városvezetőnek, azért listás képviselőként beülne a Fővárosi Közgyűlésbe?

Főpolgármester leszek, induljunk ki ebből; de meg nem kerülve a kérdést, a válaszom: igen. Annál is inkább, mivel nagyon izgalmas, újszerű összetételű lesz az októberben felálló testület. Optimista emberként arra számítok, hogy nem egy összeegyeztethetetlen érdekekkel szétszabdalt közgyűlés lesz, így a programomat meg tudom majd valósítani. Eddig is szót tudtam érteni a város fejlesztése érdekében különböző politikai oldalakhoz tartozó szereplőkkel, most is nekem van egyedül esélyem többséget teremteni.

1994 óta egyébként a főpolgármestert jelölő pártoknak mindig többsége volt. Most azonban nincs olyan felmérés, amely azt mutatná, hogy ez továbbra is így marad. Ebből pedig az következik, hogy a leendő főpolgármesternek egy korábbinál szélesebb körű együttműködést kell majd a pártokkal kialakítania. Ebben az én alapvetésem az, hogy az új listákból építsünk új többséget, ne a DK-ra és a Fideszre támaszkodva.

Nem lesz abból baj, hogy ennek hangoztatásával kicsit a Kutyapártnak és a Tiszának is kampányol?

A választókat arra kérem, hogy a Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület és az LMP közös, szakemberekből álló listájára szavazzanak, ne a két, ön által említett pártra. Ugyanis mi két ponton is jobb ajánlatot teszünk. Egyrészt van részletes programunk, nekik nincs, másrészt van főpolgármester-jelöltünk, aki ezt meg is valósítja, nekik viszont nincs.

A legutóbbi Medián-kutatás viszont mindezt zárójelbe teszi azzal a megállapításával, hogy csak akkor maradhat versenyben Karácsony Gergellyel, ha Szentkirályi Alexandra visszalép az ön javára. Erre az esetre mekkora összegben fogadna?

Nagyon meglepne ez. A Magyar Nemzet a Fideszt érintő ügyekben eléggé jól értesült szokott lenni, ebben pedig azt írták, hogy nem lesz ilyen, ezt maga Szentkirályi Alexandra, sőt a miniszterelnök is cáfolta. A kutatás viszont egy fontos dologra felhívja a figyelmet, hogy az egyetlen kihívó, aki legyőzheti Karácsony Gergely főpolgármestert, az én vagyok. Abban bízom, hogy azok a szavazók, akik tudnak olvasni, látják a számokat, és változást szeretnének Budapesten, azok rám szavaznak. Ennek a döntésnek a helyességéről nem a Fideszt és nem Szentkirályi Alexandrát szeretném meggyőzni, hanem a Fidesz szavazóit. A Szentkirályi Alexandrára adott szavazat elveszik, neki nincs esélye győzni. Csak én tudom leváltani Karácsony Gergelyt.