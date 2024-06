Nyitókép: Mahmut Serdar Alakus/AFP

„Súlyosan sértő a magyar labdarúgó-válogatottra nézve a miniszterelnök véleménye, aki közösségi oldalán azt írta az Európa-bajnokságon valóban hősies mérkőzésen győzelmet aratott Rossi-féle csapatról, hogy «Az első és legfontosabb: a becsületünket megvédtük.»

Vagyis Orbán Viktor úgy gondolja, ha a válogatott kikapott volna Skóciától, akkor a magyarok elvesztik a becsületüket.

Plasztikusan tehát a magyarság ott tartott két Eb-vereség után, hogy a becsülete is kérdéses volt. Hatalmas szerencséje az országnak, hogy egy századik perc után született góllal ezt sikerült megvédenie. Nem mintha a magyarok becsületét bárki megtámadta volna, ilyeténképpen nem is kellett megvédeni senkitől, de hát ilyen harcos alkat a magyar ködszurkáló. Ott is harcol, ahol nincs ellenfél.

Azért azt el lehet képzelni, mi lett volna, ha a bíró csak kilencvenkilenc percig játszatja a meccset. Hétfőn egy becsület nélküli ország ébredt volna fel.

A miniszterelnöki paranoia eddig a futballra nem terjedt ki, a magyarok becsületét eddig csak Brüsszel, Soros, az LMBTQ és az ellenzék veszélyeztette. Ez a mostani viszont szintlépés,

itt volna az ideje, hogy egy mentális szakember felvilágosítsa a kedves vezetőt, a magyarok becsülete eddig sem 11 férfi teljesítménytől függött.

Sokkal inkább attól, hogy a politikai elit, a kormányzat, a választók képviseletét ellátó uralkodó osztály miként viszonyul az ország EU- és NATO-szövetségeseihez, miként viselkedik saját állampolgáraival, védtelen árváival, kisebbségeivel, milyen lehetőségeket biztosít a mélyszegénységben élő százezrek felemelkedéséhez, milyen iskolai, kórházi szolgáltatásokat nyújt a magyaroknak. Ez a becsületbeli ügy. Meg talán az is, hogy a kormányzati szereplők a saját költségükön, és ne közpénzből, a honvédséginek álcázott kormánygéppel ingázzanak feszt Budapest és a német városok között. Az utaslista nyilván tanulságos lenne, mert nagyon nem kizárt, hogy nem csak kormánytagok, de oligarchák, futballpapok és egyéb, hivatalos kormányzati pozíciót semmilyen formában nem viselők is rendszeresen a fedélzeten vannak. Még talán Andika is, bár lehet, ő épp vitorlát bontott, mert kifutott a Rose D’or. Sokkal inkább e feltételezés cáfolata volna a becsületbeli ügy.